Обстрел Херсона 3 мая: количество жертв увеличилось (фото)

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, в ходе вражеского обстрела погибли 18 человек, еще 46 жителей получили травмы различной степени тяжести.

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В результате российского обстрела Херсона возросло количество жертв среди мирного населения. Об этом в среду, 3 мая, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegtam-канале.

По информации чиновника, по состоянию на 19:56 известно о 18 погибших. Кроме того, 46 человек получили травмы различной степени тяжести.

"Удары россиян по Херсону продолжаются. Они бьют по мирным людям", — написал Ермак.

Согласно сообщению начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, среди раненых — двое детей.

Обстрел Херсона — что известно

3 мая сообщалось, что россияне обстреляли местный магазин и детский садик в Херсоне. Осколки ракеты повредили стекла и витрины в супермаркете "АТБ".

Также прокуратура опубликовала фото из города, который подвергся обстрелам ВС РФ. На одном их них можно заметить автомобиль, попавший под ракетный удар. В салоне машины много крови.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ попали в пассажирский вагон поезда, который находился на вокзале в Херсоне. Очевидцы за кадром рассказывают, что проводника по имени Роман госпитализировали. В момент обстрела в вагоне пассажиров не было