Вибух на нафтобазі під Краснодаром: британська розвідка вказала на слабкі місця ЗС РФ (фото)

На думку фахівців Королівства, постійні атаки на об'єкти зберігання палива змусять окупантів зайнятися їхнім захистом. Це буде відволікати армію Росії від ударів по Україні.

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Удари по місцях зберігання та розподілу палива змусять армію Росію скоригувати операції із дозаправлення техніки підрозділів та зменшити удари по Україні. Про це йдеться у розвідці Міністерства оборони Великобританії від 4 травня.

Як вдалий приклад ударів по важливих паливних резервуарах розвідники наводять атаку 3 травня на склад пального в селищі Хвиля Темрюкського району Краснодарського краю.

"Атака була на материкову частину Росії в Керченській протоці, неподалік Кримського мосту. Передбачається, що це був удар безпілотника", — зазначили в Міноборони.

Атаки на нафтобази змусять ЗС РФ облаштовувати додатковий захист цих об'єктів, упевнені у Міноборони Британії

Цей крок відповідає тактиці пошкодження російських складів палива з початку року. Склади палива на тимчасово окупованій території України та у прикордонних районах Росії особливо вразливі для атак, наголосили фахівці.

Постійні атаки на нафтобази змусять російських окупантів облаштовувати додатковий захист об'єктів зберігання палива або використовувати інфраструктуру у більш віддалених регіонах, резюмували британські військові.

Нагадаємо, що 3 травня росЗМІ писали про запуск двох дронів по нафтобазі в Краснодарському краї, причому один вдалося збити на підльоті.

Другий потрапив у ціль і викликав сильну пожежу – вогонь спалахнув на 1200 квадратах площі. Довелося викликати майже 200 пожежників та п'ять спецпоїздів.

Пізніше російські пропагандисти вигадали нову версію — ЗСУ нібито застосували тактику "рою безпілотників" для атаки на об'єкт. У групі було близько п'яти дронів, начинених вибухівкою із металевими кульками.