МВС вилучатиме всю зброю у населення після війни: що українцям треба знати про це вже зараз

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що по закінченню дії воєнного стану українцям доведеться здати, продати або переробити на дозволений вид зброю, що є в них на руках. Чи можуть виникнути з цим проблеми та яке покарання очікує на тих, хто проігнорує вимоги держави, розбирався Фокус.

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Після закінчення війни в Україні всім громадянам доведеться здати, продати або переробити на дозволений вид ту зброю, що є в них на руках. Про це голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розказав в інтервʼю агенції "Інтерфакс-Україна".

"Після завершення воєнного стану зброя буде власністю держави. Тоді буде визначено термін, думаю, декілька місяців, протягом яких кожен громадянин має принести зброю до органів поліції чи до суб'єктів господарювання, здати її або продати тим самим суб'єктам господарювання, або вихолостити, або переробити на дозволену зброю, мисливський карабін, наприклад", — розказав міністр.

Він також повідомив, що зараз МВС продовжує працювати над законопроєктом щодо обігу цивільної зброї. Клименко наголосив, що навколо цього питання точиться багато дискусій. За словами міністра, українці мають право відчувати безпеку, для цього зброя в країні має стояти на обліку і контролюватися, до того ж повинні існувати чіткі правила її носіння та використання.

Фокус спитав у Соломії Денис, адвокатки АО "Бачинський та партнери" та доцентки кафедри кримінального права та кримінології Львівського національного університету, чи дійсно поліція зможе вилучити всю наявну у цивільного населення зброю та які проблеми можуть з цим виникнути.

Вилучення зброї у цивільного населення: юридичний аспект

"Вилучення всієї зброї у цивільного населення в Україні — ціль амбітна, але цілком реальна", — коментує питання Соломія Денис.

Варто розуміти, що в цьому випадку йдеться про два види зброї (сюди ж відносяться й боєприпаси):

Зброя, яку цивільному населенню видала держава; Зброя, яку громадяни самостійно купили, знайшли або відібрали у ворога під час повномасштабної війни.

Після закінчення бойових дій і воєнного стану в громадян забиратимуть як першу, так і другу зброю. Як підкреслює адвокатка, держава очікує, що українці добровільно будуть це робити у відведений для цього строк.

"Це відповідальність самої людини. Дійсно, законодавець в цьому випадку фактично покладається на високу правову культуру громадян України", — зауважує вона.

Втім, якщо українці ігноруватимуть вимоги держави, це може скінчитись для них кримінальним провадженням і цілком реальними вироками.

Денис пояснює, що за незаконне зберігання зброї передбачена жорстка санкція — від 3 до 7 років позбавлення волі.

"Якщо буде встановлено, що є певна необлікована зброя, яку людина зберігає без законних підстав на це, то відкриватиметься кримінальне провадження і в межах досудового розслідування правоохоронці вилучатимуть її", — додає адвокатка.

Що стосується тієї зброї, яку держава видала цивільним особам, то вона вся стоїть на обліку, приховати її від поліції не вдасться, уточнює експертка.

У тому випадку, коли зброя була загублена або викрадена, у громадянина також є обовʼязок повідомити про це органи Нацполіції України. Якщо до закінчення війни цивільна особа, чия зброя була загублена або вкрадена, не повідомить про це правоохоронні органи, то поліція зʼясовуватиме наявність умислу щодо приховування такої інформації, розповідає Денис.

"Іншими словами, все залежатиме від конкретної ситуації — чим керувалась людина, яка не повідомила про це, чи дійсно це було зроблено умисно або з інших причин", — резюмує адвокатка.

Нагадаємо, голова МВС Ігор Клименко також повідомив, що в Україні в кінці червня запрацює Єдиний реєстр зброї. За його словами, це значно спростить процес її придбання та продажу.

Фокус також писав, що профільні міністерства розпочали роботу над документом під кодовою назвою "Безпечна країна", в якому йдеться про те, як житимуть українці після закінчення російсько-української війни.