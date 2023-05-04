Воїни НГУ "приземлили" ворожий "Мавік" та вдарили по позиції з його карти пам'яті (відео)

За словами представника Нацгвардії Миколи Уршаловича, перед цим дрон вдалося збити зі стрілецької зброї у районі Кремінної Луганської області.

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У районі Серебрянського лісництва під Кремінною Луганської області службовці Нацгвардії збили ворожий дрон, який допоміг визначити позиції російських окупаційних сил. Про це сьогодні, 4 травня, повідомив полковник Микола Уршалович, заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Нацгвардії.

Так, 30 квітня службовці 31 бригади охорони громадського порядку ім. генерал-майора Олександра Радієвського НГУ помітили ворожий безпілотник MAVIC-3. Воїни відкрили вогонь по БПЛА зі стрілецької зброї, внаслідок чого її вдалося "приземлити".

Після цього бійці вилучили з ворожого дрона карту пам'яті, де знаходилися координати місця запуску. Використавши отримані координати, ворогові завдали вогневої поразки.

Нагадаємо, в ніч на 4 травня на Сумщині українські прикордонники ліквідували саморобний дрон-розвідник, який запустили з території РФ у бік України.

Також повідомлялося, що російські інженери зі Свердловської області розробили дрон-камікадзе "Упир", який вже випробували на війні в Україні. За словами розробників, БПЛА-камікадзе повинні вражати техніку, живу силу та боєприпаси українських військ, створюючи для них "нестерпні" умови.