У ЗС РФ новий дедлайн щодо захоплення Бахмута: експерт розповів, що відбувається у місті

Українським військовим поки що в Бахмуті вистачає сил та засобів для того, щоб тримати оборону. Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що події у місті будуть розвиватися на користь Києва.

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Російські окупанти поставили собі за мету — захопити Бахмут до 9 травня. Це вже 17-й чи 18-й дедлайн, який ворог ставить щодо захоплення українського міста-фортеці. Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що далі події у Бахмуті будуть розвиватися на користь України. Про це він повідомив в інтерв'ю 24 каналу.

За словами експерта, раніше противник пішов "хитрим шляхом" і вирішив захопити Бахмут до початку анонсованого контрнаступу ЗСУ, але в Кремлі така самодіяльність комусь не сподобалася, тож захоплення міста вирішили "відтермінувати" і присвятити до 9 травня.

Гетьман зазначив, що Сили оборони України поки що тримають оборону на східних околицях Бахмуту і припустив, що ворогу навряд чи вдасться захопити місто до 9 травня і після цієї дати

Українським захисникам в Бахмуті, на його думку, поки що вистачає сил та засобів, щоб тримати оборону.

"Ворог можливо буде підсилюватись на тому напрямку, але тільки в тому випадку, якщо буде знімати своїх військових з інших ділянок фронту і кидати на Бахмут. Бо в тилах в Росії в них немає поки що відповідних сил", – сказав Олексій Гетьман.

Він додав, що сьогодні в районі Бахмута ворог зосередив близько 25 тисяч військових, з них приблизно 5 тисяч найманців ПВК "Вагнер". В місті окупанти розмістили близько 60 танків, 400 одиниць важкої техніки, до 150 одиниць ствольної артилерії і приблизно 50 реактивних систем залпового вогню.

"Це досить потужне угруповання, але воно не збільшується, а тільки зменшується. Поки що їм не вдалося захопити місто. А далі ситуація буде розвиватись на нашу користь. Віримо в те, що частина Бахмута залишиться під нашим контролем, і далі будемо його звільняти. А коли почнеться наш контрнаступ, то росіянам буде не до Бахмута", – підкреслив військовий експерт.

Він додав, що Сили оборони України провели кілька контрнаступальних дій на північ та південь від Бахмуту. зокрема, відбили деякі вогневі позиції, які раніше захопили російські окупанти.

Нагадаємо, що за повідомленням аналітиків Інституту вивчення війни, 4 травня ЗС РФ не досягли жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та його околицях. Натомість Сили оборони провели обмежену контратаку на південний захід від Бахмута. Зокрема, контратакували в районі Курдюмівки та змогли там просунутися.

Раніше повідомлялося, що найманці ПВК "Вагнер" у Бахмуті готуються до "пекельного" штурму ЗСУ, а Пригожин видав розпорядження — використовувати їх до останнього солдата.