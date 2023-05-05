"Не можна пускати на самоплив": Повітряні силі про те, чому довелося збити Bayraktar

За словами спікера Юрія Ігната, техніка може ламатися, тому її треба знешкодити. Тепер будуть розбиратись, чому так сталося.

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Вчора, 4 травня в небі над Києвом збили український безпілотник Bayraktar TB2, бо він втратив керування. Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Через технічну несправність у Повітряних силах вирішили збити ударний безпілотник, щоб він не полетів у невідомому напрямку. Юрій Ігнат сказав, що попри те, що візуально здавалося наче БПЛА летить десь над Майданом, насправді він був далеко від центру Києва. Також саме через безпілотник у повітряному просторі у Києві оголошували повітряну тривогу.

"Робити з цього новину… Ну трапляється. Це техніка, так може трапитись. Не пускати ж це на самоплив. Треба було його просто знешкодити й все. Інших варіантів не залишалося. Зараз будуть розбиратися, чому так сталося, бо ми маємо на озброєнні це літаки", — каже Ігнат.

Він додав, що через відео, увага до БПЛА більша, ніж до ситуацій, коли Повітряні сили можуть втратити льотчика чи літак.

Нагадаємо, 4 травня у Повітряних силах заявили, що в небі над Києвом збили безпілотник Bayraktar TB2. Його збили за допомогою мобільних груп. Від уламків ніхто не постраждав. Перед тим у КМВА заявили, що над Києвом збили ворожий БПЛА, уламки від якого впали в Соломʼянському районі столиці.