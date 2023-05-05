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"Не можна пускати на самоплив": Повітряні силі про те, чому довелося збити Bayraktar

збиття бпла над києвом
Момент наближення Bayraktar TB2

За словами спікера Юрія Ігната, техніка може ламатися, тому її треба знешкодити. Тепер будуть розбиратись, чому так сталося.

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Вчора, 4 травня в небі над Києвом збили український безпілотник Bayraktar TB2, бо він втратив керування. Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Через технічну несправність у Повітряних силах вирішили збити ударний безпілотник, щоб він не полетів у невідомому напрямку. Юрій Ігнат сказав, що попри те, що візуально здавалося наче БПЛА летить десь над Майданом, насправді він був далеко від центру Києва. Також саме через безпілотник у повітряному просторі у Києві оголошували повітряну тривогу.

"Робити з цього новину… Ну трапляється. Це техніка, так може трапитись. Не пускати ж це на самоплив. Треба було його просто знешкодити й все. Інших варіантів не залишалося. Зараз будуть розбиратися, чому так сталося, бо ми маємо на озброєнні це літаки", — каже Ігнат.

Він додав, що через відео, увага до БПЛА більша, ніж до ситуацій, коли Повітряні сили можуть втратити льотчика чи літак.

Нагадаємо, 4 травня у Повітряних силах заявили, що в небі над Києвом збили безпілотник Bayraktar TB2. Його збили за допомогою мобільних груп. Від уламків ніхто не постраждав. Перед тим у КМВА заявили, що над Києвом збили ворожий БПЛА, уламки від якого впали в Соломʼянському районі столиці.