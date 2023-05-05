"Нельзя пускать на самотек": Воздушные силы о том, почему пришлось сбить Bayraktar

По словам спикера Юрия Игната, техника может ломаться, поэтому ее нужно обезвредить. Теперь будут разбираться, почему так получилось.

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Вчера, 4 мая, в небе над Киевом сбили украинский беспилотник Bayraktar TB2, потому что он потерял управление. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 5 мая.

Из-за технической неисправности в Воздушных силах решили сбить ударный беспилотник, чтобы он не улетел в неизвестном направлении. Юрий Игнат сказал, что несмотря на то, что визуально казалось, что БПЛА летит где-то над Майданом, на самом деле он был далеко от центра Киева. Также именно из-за беспилотника в воздушном пространстве в Киеве объявляли воздушную тревогу.

"Делать по этому новость… Ну случается. Это — техника, так может случиться. Не пускать же это на самотек. Надо было его просто обезвредить и все. Других вариантов не оставалось. Сейчас будут разбираться, почему так произошло, потому что у нас есть на вооружении это самолеты", — говорит Игнат.

Он добавил, что из-за видео внимание к БПЛА больше, чем к ситуациям, когда Воздушные силы могут потерять летчика или самолет.

Напомним, 4 мая в Воздушных силах заявили, что в небе над Киевом сбили беспилотник Bayraktar TB2. Его сбили с помощью мобильных групп. От обломков никто не пострадал. Перед этим в КМВА заявили, что над Киевом сбили вражеский БПЛА, обломки которого упали в Соломенском районе столицы.