"Оплатіть найкращий варіант операції": з військового вимагали гроші в київській лікарні, — ЗМІ

За операцію на грижі та спеціальну сітку з військового попросили 4 тисячі гривень. У медичній установі називають випадок непорозумінням і обіцяють зробити все безплатно.

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У Київській клінічній лікарні №5 із військового, який повернувся з фронту, вимагали гроші за лікування. Про це повідомляє "ТСН.ua" із посиланням на самого солдата.

Військовослужбовець Олександр Салій родом із Коростеня Житомирської області. На війні він із весни 2022 року служив під Бахмутом. До Києва потрапив за направленням, вирізати грижу.

"На фронті її дуже легко "заробити": коли на тобі боєкомплект і бронежилет — це вже 40 кілограмів, а ще плюс важкі ящики з мінами. Ось вам і грижа", — розповідає він.

Фото: ТСН

За операцію в захисника попросили 4 тисячі гривень.

"Таке мені повідомила Анастасія, помічниця лікаря. Так і сказала: завтра операція, підготуйте 4 тисячі гривень. Але оскільки гроші я мав віддати не в касу, то в мене закралися сумніви — чи справді це правомірно. Я не зовсім розумію, чому маю платити, бо раніше розповідали, що військовим усе робиться безплатно. Якщо це законно, то без запитань — я заплачу, шукатиму кошти", — додає Олександр.

Що кажуть медики

У лікарні запевнили журналістів, що військовослужбовець неправильно все зрозумів. Коштів за операцію у військового ніхто не просив. Пацієнту було сказано, що треба сплатити кошти лише за спеціальну сітку. Її потрібно поставити під час операції, тому що грижа велика, якщо робити без сітки, вона може знову потурбувати його через пару місяців.

"Щоб не було непорозумінь, я наголосила військовому, що операція безплатна. Думаю, що неправильно вирішувати за пацієнта й просто робити те, що бюджетне, але менш ефективне. Я ж не знаю, які в кого можливості, і в кишеню не заглядаю. Натомість краще проговорювати ті варіанти, які можуть бути нехай платними, але кращими… Це ж здоров'я: комусь легше заплатити й знати, що виконаний найкращий варіант, комусь головне — безплатно, без урахування ефективності, але безсилля бере від того, що сказали ж: операція безплатна, і є варіант із сіткою за суму 4000. І тепер чую "попросили 4000 за операцію", — пояснила Анастасія, яка й просила гроші за операцію.

Вона запевняє, що дуже переймається самопочуттям військового та зробить усе, щоб він не нервував перед операцією.

Після конфлікту військовослужбовець повідомив, що операцію було перенесено, а за сітку грошей уже не вимагають.

"Сітка вже у відділенні. Військовослужбовця планово прооперують у четвер, сітку йому поставлять безплатно. Чому виникла така ситуація, розбиратимемося і з лікарями, і з кафедрою. А саме — чому ця людина втрутилася в лікувальний процес і чому пацієнту запропонували придбати сітку. Розберемося. Військові, які проходять у нас лікування, отримують і отримуватимуть усе Безплатно", — запевнив журналістів керівник лікувального закладу.

Раніше Фокус повідомляв, що найвище військове командування України звернулося до Верховної Ради з проханням відкласти розгляд законопроєкту №8312 про повернення доплат у 30 тис. грн усім військовим. У зверненні йдеться про те, що необхідно зібрати робочу групу з представниками Верховної Ради, Кабміну, Генштабу ЗСУ й до кінця травня 2023 року разом розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати праці військовослужбовців.