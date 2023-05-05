Снайперська гвинтівка "Форт-301". На що здатна українська ліцензія ізраїльського Galil

Ізраїль створив снайперську гвинтівку Galil Sniper на основі автоматичної гвинтівки Galil, внісши туди деякі зміни. Україна виробляє цю снайперську гвинтівку за ліцензією під назвою "Форт-301". Вона здатна вражати цілі на дистанції до 1000 метрів.

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На озброєнні в деяких українських підрозділах є снайперські гвинтівки "Форт-301", яка є ліцензійною копією від Israeli Weaponary Industries. Фокус розібрався, як почали виробляти цю зброю, які в неї характеристики, та чи використовують її для захисту від російського вторгнення.

Снайперська гвинтівка "Форт-301" — історія створення зброї

За основу українського "Форт-301" взято гвинтівку Galil Sniper ізраїльської компанії Israeli Weponary Industries. Гвинтівка характеризується простою та надійною конструкцією. В Україні "Форт-301" почали виробляти у 2009 році після постанови Кабміну про прийняття на озброєння гвинтівки у СБУ, Управління держохорони, ДПСУ та Службу зовнішньої розвідки.

Виготовляло снайперську гвинтівку казенне науково-виробниче обʼєднання "Форт" Міністерства внутрішніх справ України. Це підприємство було створено у 1991 році для розробки та виробництва засобів особистого захисту для правоохоронців.

Оригінальна гвинтівка Galil Sniper SA розроблена для потреб Армії оборони Ізраїлю компанією Israeli Weponary Industries на базі штурмової гвинтівки Galil калібру 7,62 мм.

Снайперська гвинтівка є напівавтоматичною зброєю для ведення прицільного вогню на великих відстанях. Для зручності оператора приклад може регулюватися по довжині та висоті. В штатній комплектації гвинтівка має 6-кратний оптичний приціл та складні сошки.

За своїми характеристиками Galil Sniper схожа на радянську СВД чи німецьку G3-SG1. З точки зору тактики вона є марксменською. Марксменська гвинтівка займає нішу між автоматичним гвинтівкою та снайперською гвинтівкою.

Для того, щоб переробити гвинтівку Galil на снайперську, конструктори внесли такі зміни в зброю:

унеможливили ведення вогню в автоматичному режимі;

замінили ствол на важчий з циліндричним полумʼягасником, також додали можливість встановлення глушника.

Варто зазначити, що Galil вже не перебуває на озброєнні в регулярних частинах Армії оборони Ізраїля, однак виробник їх все ще виготовляє на продаж. Операторами зброї окрім Ізраїля та України є Монголія, яка озброїла гвинтівками Сили спецоперацій.

Технічні характеристики "Форт-301"

Українська снайперська гвинтівка має такі показники:

калібр — 7,62х51;

місткість магазину — 25 патронів;

прицільна дальність — 1000 метрів;

початкова швидкість кулі — 800 м/с;

ресурс ствола — мінімум 10 000 пострілів.

Бійці на Донбасі з "Форт-301", 2017 рік

Застосування "Форт-301" на російсько-українській війні

Українська снайперська гвинтівка "Форт-301" активно використовувалась бійцями ЗСУ з початку вторгнення РФ в Україну у 2014 році. Відомо, що у 2015 тоді ще полк спеціального призначення "Азов" отримав гвинтівки "Форт-301". Світлини військових зі снайперською гвинтівкою час від часу зʼявлялись в мережі до повномасштабної війни. З 24 лютого 2022 року світлин у відкритому доступі з українським "Форт-301" не було, однак це не означає, що їх зовсім немає на фронті.