Бояться ударів РФ по інфраструктурі Європи та США: країни НАТО провели термінові навчання

За словами командувача Альянсу Стівена Мака, у заході взяло участь 12 членів Союзу. Головною метою було удосконалення навичок протидії провокаціям з боку Кремля.

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Країни НАТО посилили спостереження за своїми підводними човнами після того, як з'явилися побоювання, що РФ може завдати удару по критично важливих підводних об'єктах Європейського союзу та США. Про це повідомляє командувач підводних човнів Стівен Мак, передає Bloomberg 5 травня.

Останні майже два тижні, як йдеться в повідомленні, НАТО прочісували море біля берегів Норвегії та Ісландії, намагаючись знайти фіктивний ворожий підводний човен.

Такий тип навчань було створено для того, щоб удосконалити навички протидії провокацій з підводними човнами РФ.

"Асиметрична загроза підводного човна полягає в його малопомітності, у тому факті, що інші країни, як правило, не знають, де вони діють", — заявив Стівен Мак.

Навчання отримали назву Dynamic Mongoose і розпочалися ще 24 квітня. 12 країн НАТО, серед яких Сполучені Штати Америки, Канада, Іспанія і Португалія об'єднали свої морські патрульні літаки, надводні кораблі, а також підводні човни для пошуку ворожих підводних човнів.

Проходили навчання в стратегічному для Альянсу районі — Гренландія-Ісландія-Великобританія, через який могли проходити російські судна для виходу в Атлантичний океан.

Тобто, якщо сили РФ опиняться там, то можуть спробувати порушити комерційне судноплавство або пошкодити лінії військових постачань США. Це призведе до значних збитків.

Нагадаємо, 3 травня ЗМІ повідомляли, що РФ може атакувати підводні об'єкти інфраструктури США та Європи. Глава розвідки переконаний, що Кремль спробує націлитись на підводні кабелі, на долю яких припадає 95% інтернет-комунікацій. Також через них щодня проходять фінансові транзакції на суму майже 10 трлн доларів.