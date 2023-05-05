Планували відволікти ППО повітряними кулями: у РФ затримали організаторів акції на 9 травня

За інформацією силовиків, організація "Артпідготовка" готувала в кількох регіонах країни-агресорки запуск куль з фольгою. Учасники надсилали листи в школи від імені уряду для залучення учнів.

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У Росії затримали організаторів фейкової акції "Небесний полк", покликаної завадити російській протиповітряній обороні. Про це з посиланням на джерела в силових структурах повідомили 5 травня у "РИА Новости".

"Напередодні Дня Перемоги учасники "Артпідготовки" вигадали провокаційну акцію "Небесний полк", суть якої полягала в масовому запуску 9 травня в містах Росії зв'язок повітряних куль із прив'язаними до них смужками фольги, щоб ускладнити роботу систем ППО", — сказав журналістам співрозмовник.

За даними джерела ЗМІ, наприкінці квітня організатори масово розсилали фейкові листи московським освітнім закладам. Організація нібито від імені уряду столиці та руху "Безсмертний полк" вимагала участі школярів, студентів та батьків в акції.

"У певних регіонах Росії — у Москві, Башкирії, Архангельській, Астраханській, Воронезькій і Тюменській областях пройшли обшуки за місцями проживання активістів "Артпідготовки". Затримано п'ятьох її учасників з-поміж організаторів, у них вилучено засоби зв'язку та комп'ютерну техніку, а також фрагменти фольги", — розповів співрозмовник "РИА Новости".

У матеріалі йдеться, що через фейкову акцію можуть порушити кримінальну справу за статтею про діяльність терористичної організації.

Нагадаємо, від проведення параду до Дня перемоги відмовились у 18 російських містах та в окупованому Криму. Скасування заходів аргументували небезпекою.

Однак навіть попри атаку БПЛА на Кремль президент РФ Володимир Путін планує виступити на параді у Москві. Прессекретар Дмитро Пєсков розповів, що удар не вплине на графік проведення урочистих заходів в столиці.