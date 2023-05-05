Планировали отвлечь ПВО воздушными шарами: в РФ задержали организаторов акции на 9 мая

По информации силовиков, организация "Артподготовка" готовила в нескольких регионах страны-агрессорки запуск шаров с фольгой. Участники посылали письма в школы от имени правительства для привлечения учащихся.

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В России задержали организаторов фейковой акции "Небесный полк", призванной помешать российской противовоздушной обороне. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили 5 мая в "РИА Новости".

"Накануне Дня Победы участники "Артподготовки" придумали провокационную акцию "Небесный полк", суть которой заключалась в массовом запуске 9 мая в городах России связок воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги, чтобы усложнить работу систем ПВО", — сказал журналистам собеседник.

По данным источника СМИ, в конце апреля организаторы массово рассылали фейковые письма московским образовательным учреждениям. Организация якобы от имени правительства столицы и движения "Бессмертный полк" требовала участия школьников, студентов и родителей в акции.

"В определенных регионах России — в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях прошли обыски по местам жительства активистов "Артподготовки". Задержаны пять ее участников из числа организаторов, у них изъяты средства связи и компьютерная техника, а также фрагменты фольги", — рассказал собеседник "РИА Новости".

В материале говорится, что из-за фейковой акции могут возбудить уголовное дело по статье о деятельности террористической организации.

Напомним, от проведения парада ко Дню победы отказались в 18 российских городах и в оккупированном Крыму. Отмену мероприятий аргументировали опасностью.

Однако, даже несмотря на атаку БПЛА на Кремль, президент РФ Владимир Путин планирует выступить на параде в Москве. Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что удар не повлияет на график проведения торжественных мероприятий в столице.