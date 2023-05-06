"Історична подія": Повітряні сили визнали, що вперше збили ракету "Кинжал"

За словами генерал-лейтенанта Миколи Олещука, балістичну ракету вразили завдяки ЗРК Patriot. Він привітав українців, але попросив надалі не розповсюджувати таку інформацію передчасно.

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У ніч проти 4 травня захисники України збили російську крилату ракету Х-47 "Кинжал", яка раніше вважалася невразливою. 6 травня командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук офіційно визнав це у своєму Telegram-каналі.

За його словами, вночі винищувач МіГ-31К запустив Х-47 "Кинжал" з території Росії, проте українські військові змогли збити її із зенітно-ракетного комплексу Patriot, отриманого від США. Росіяни неодноразово вихвалялися, ніби такі балістичні ракети неможливо вразити системами ППО чи ПРО, крім того, вони нібито не пропускають електромагнітне випромінювання та радіохвилі, а тому практично невидимі для радарів.

"Вітаю український народ з історичною подією. Так, ми збили "не имеющий аналогов "Кинджал"", — звітував Микола Олещу. — "Не треба бігти, як кажуть в Україні: "поперед батька в пекло", заздалегідь оприлюднити інформацію, якою може скористатися ворог".

Командувач додав, що Повітряні сили України повідомлятимуть докладну інформацію про збиті об'єкти, але свого часу. Він також попросив українців не панікувати під час обстрілів та вірити у сили ППО.

5 травня вперше з'явилася інформація про те, що ЗСУ перехопили над Києвом гіперзвукову ракету ЗС РФ "Кинжал". У мережі з'явилися фотографії уламків нібито збитої ракети, що зовні відрізняється від крилатої Х-22 або балістичної "Іскандер". При цьому КГВА повідомила про поразку дронів Shahed і ракети, ймовірно, "балістичного типу".

Того ж дня спікер ВР ЗСУ Юрій Ігнат спростував перехоплення ракети "Кинжал". За його словами, 4 травня сили ППО не зафіксували застосування балістичних ракет.