Це не замах на Путіна: ГУР прокоментувало причетність України до атаки БПЛА на Кремль

В українській розвідці зауважують, що витрачати час і зусилля на проведення такої інформаційно-пропагандистської операції, як атака Кремля дронами, було б дивним з боку України.

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Атака Кремля дронами показує, що Путін не контролює ситуацію. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Є офіційна позиція України, офіційних посадових осіб: ні, не причетні, і в цьому немає потреби. Тому що заходи українських Сил безпеки та оборони спрямовані на деокупацію, визволення українських територій і на знешкодження військових об'єктів супротивника. Витрачати час, зусилля – а безумовно, подібна операція потребувала б серйозного планування і використання серйозних ресурсів для того, щоби провести якусь серйозну інформаційно-пропагандистську акцію, бо нічим більшим воно не є", — розповів він.

Андрій Юсов наголосив, що цю подію не можна трактувати як замах на Путіна, як це подали російські засоби пропаганди.

"В будь-якому випадку, якщо це трактувати як внутрішньоросійське протистояння (а таким воно і є), то це така подія, яка працює на делегітимізацію режиму Путіна і показує, що він не контролює ситуацію". — вважають в українській розвідці..

Нагадаємо, що 3 травня у мережі з'явився ролик, як БПЛА атакують Кремль. Російська Федерація звинуватила в інциденті Україну.

4 травня, представники Білого дому заявили, що Путіну не потрібні нові причини для того, щоб продовжувати вбивати невинних українців, оскільки того ж дня Росія цинічно обстріляла цивільні об'єкти та мирних жителів Херсона.