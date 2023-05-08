Пригожин штовхнув промову про "героїв" на кладовищі найманців у Єкатеринбурзі

За словами куратора ПВК "Вагнер", з'являться і братські могили бійців його угрупування, які "хоробро" загинули на російсько-українській війні.

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Російський бізнесмен Євген Пригожин відкрив меморіал на честь найманців із ПВК "Вагнер" з Єкатеринбургу, які загинули на війні в Україні. Він сказав промову на цвинтарі і зокрема розповів на камеру, що зі смертю цих бійців Росія набула "нових героїв і нової гілки в історії". Відео було опубліковано 8 травня на каналі Пригожина у Telegram.

"Ми звикли до пам'ятників Великої Вітчизняної війни, до братських могил солдатів... зараз ми повинні розуміти, що наша країна отримала нових героїв і нову гілки нашої історії. І тому цей пам'ятник тим, хто загинув на новій війні", — сказав Пригожин, поклавши перед цим квіти.

За його словами, також з'являться і братські могили, де будуть поховані нові "герої", які загинули у російсько-українській війні, і кожен із них нібито загинув хоробро.

"Кожен із цих хлопців загинув героєм і загинув хоробро. Той, хто гине, завжди герой на війні. Один йде під кулі віч-на-віч, а інший не йде з-під ворожої артилерії і не залишає свій окоп", — сказав покровитель найманців посеред сотень могил "вагенрівців".

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Раніше Євген Пригожин відвідав цвинтар у Краснодарському краї, де поховані бійці ПВК "Вагнер", навколо якого, за його словами, було багато питань та обговорень. Керівник найманців заявив, що згодом на цьому місці створять "меморіал для майбутніх поколінь".

У Центрі національного опору 5 травня розповіли про те, якою є причина конфлікту Пригожина з головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу. На думку авторів публікації, куратор "вагнерівців" заявив про виведення своїх бійців з Бахмута через загострення протистояння між російськими військово-політичними елітами.