Оголили фланги і ризикують потрапити в оточення: експерт про стан справ у ЗС РФ під Бахмутом

Є декілька ділянок в районі Бахмута, на яких Сили оборони України за допомогою артилерії, змусили росіян відійти з позицій — особливо по флангах зі сторони Костянтинівки та Сіверська у росіян немає хорошої лінії оборони, вважає Роман Світан.

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Російські окупанти не змогли до 9 травня захопити Бахмут, а українські захисники натомість тепер мають успіхи, змушуючи окупантів відходити з позицій. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, окупанти ризикують потрапити в оточення, якщо їхні фланги в районі міста-фортеці знищать Сили оборони.

Так, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 9 травня повідомив, що в районі Бахмута регулярні війська РФ залишили позиції, оскільки ЗСУ прорвали їхні фланги.

"Є декілька ділянок, на яких українські війська за допомогою артилерії, змусили росіян відійти з позицій. В районі Бахмута й особливо по флангах зі сторони Костянтинівки та Сіверська у росіян немає хорошої лінії оборони. Тому, звісно, коли завдають потужних ударів з артилерії, а саме так зараз працюють ЗСУ, то деякі роти та батальйони відходять з позицій, справді оголюючи фланги",– розповів Роман Світан.

На його думку, українські захисники можуть і не заходити на ворожі позиції. Вони вже встигли посіяти "мандраж" серед окупантів, оскільки ті розуміють, що якщо українські війська справді підуть в наступ по флангах, то все Бахмутсько-Соледарське угруповання ризикує опинитися в оточенні.

"Вони прекрасно розуміють, що з ними ніхто довго возитись не буде. Кількість сил та засобів, які зараз перебувають від Костянтинівки до Сіверська, є набагато більшою того угруповання, яке зараз працює в районі Бахмута", – підкреслив Світан.

Нагадаємо, що куратор "вагнерівців" поскаржився, що напередодні 9 травня один із підрозділів ЗС РФ втік із одного з флангів завширшки 2 км на південь від Бахмута. Пригожин поскаржився, що в Міноборони РФ його найманців оголосять зрадниками, якщо ті залишать Бахмут через "снарядний голод".

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, остаточної версії контрнаступу ЗСУ поки що немає, а вище командування розглядає кілька варіантів.