Щоб давити на РФ: Великобританія визнає найманців ПВК "Вагнер" терористами, — The Times

За словами журналістів, таке рішення накладе фінансові санкції, які вплинуть на здатність "вагнерівців" збирати гроші через банки Сполученого Королівства. Також будь-яке причастя до ПВК "Вагнер" стане незаконним.

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Уряд Великобританії готовий офіційно визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, щоб посилити тиск на Росію. Про це пише видання The Times.

Джерело в уряді повідомило журналістам, що після двох місяців судового розгляду заборона діяльності "вагнерівців" стала неминучою. Швидше за все, остаточне рішення буде ухвалено протягом кількох тижнів.

Повідомляється, що внесення ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій зробило б із законодавчої точки зору участь у ній незаконною. Тоді "вагнерівці" стануть в один ряд із бойовиками "Аль-Каїди".

Крім того, як йдеться у матеріалі, таке рішення британського уряду накладе фінансові санкції, які вплинуть на здатність "вагнерівців" збирати гроші через банки Сполученого Королівства. Крім того, їм заборонять використовувати суди Великобританії у своїх інтересах.

Видання пише, що 61-річний голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зміг використати британські суди, щоб порушити справу про наклеп проти журналіста Еліота Хіггінса після викриттів на його вебсайті Bellingcat про тіньові операції найманців. Справа була закрита в березні минулого року після початку війни в Україні та введення персональних санкцій проти Пригожина, але джерела в уряді заявили, що це був приклад того, як заборона може допомогти запобігти впливу та діяльності ПВК "Вагнер" у Великій Британії.

Журналісти зазначили, що окрім війни в Україні, "вагнерівці" брали участь у численних конфліктах в Африці та на Близькому Сході, борючись за контроль над золотими копальнями в ЦАР та допомагаючи підтримувати режим президента Асада в Сирії. Нещодавно з'явилися побоювання, що "вагнерівці" можуть спробувати розширити свою присутність у Судані, оскільки країна скочується до громадянської війни.

Нагадаємо, що парламент Франції визнав ПВК "Вагнер" терористами. Рішення було ухвалено парламентарями у присутності голови ЗС Франції Катрін Колони та посла України у Франції Вадима Омельченка. "За" проголосував 331 депутат, проти не було жодного голосу.

Також повідомлялося, що 9 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що 72-а бригада ЗС РФ залишила ділянку фронту на південь від Бахмута в 3 кв. кілометра, який довелося прикривати його бійцями "так-сяк". Трохи пізніше Пригожин поспілкувався з особовим складом і знову сказав, що підрозділи ЗС РФ "драпанули" на флангах і залишили ділянку як мінімум 3 кв.