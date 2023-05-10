Чтобы давить на РФ: Великобритания признает наемников ЧВК "Вагнер" террористами, — The Times

По словам журналистов, такое решение наложит финансовые санкции, которые повлияют на способность "вагнеровцев" собирать деньги через банки Соединенного Королевства. Также любое причастие к ЧВК "Вагнер" станет незаконным.

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Правительство Великобритании готово официально признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, чтобы усилить давление на Россию. Об этом пишет издание The Times.

Источник в правительстве сообщил журналистам, что после двух месяцев судебного разбирательства запрещение деятельности "вагнеровцев" стало неизбежным. Скорее всего, окончательное решение будет принято в течение нескольких недель.

Сообщается, что внесение ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций сделало бы с законодательной точки зрения участие в ней незаконным. Тогда "вагнеровцы" встанут в один ряд с боевиками "Аль-Каиды".

Кроме того, как говорится в материале, такое решение британского правительства наложит финансовые санкции, которые повлияют на способность "вагнеровцев" собирать деньги через банки Соединенного Королевства. Кроме того, им будет запрещено использовать суды Великобритании в своих интересах.

Издание пишет, что 61-летний глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин смог использовать британские суды, чтобы возбудить дело о клевете против журналиста Элиота Хиггинса после разоблачений на его веб-сайте Bellingcat о теневых операциях наемников. Дело было закрыто в марте прошлого года после начала войны на Украине и введения персональных санкций против Пригожина, но источники в правительстве заявили, что это был пример того, как запрет может помочь предотвратить влияние и деятельность ЧВК "Вагнер" в Великобритании.

Журналисты отметили, что помимо войны в Украине, "вагнеровцы" принимали участие в многочисленных конфликтах в Африке и на Ближнем Востоке, сражаясь за контроль над золотыми приисками в ЦАР и помогая поддерживать режим президента Асада в Сирии. Совсем недавно появились опасения, что "вагнеровцы" могут попытаться расширить свое присутствие в Судане, поскольку страна скатывается к гражданской войне.

Напомним, что парламент Франции признал ЧВК "Вагнер" террористами. Решение было принято парламентариями в присутствии главы ВС Франции Катрин Колоны и посла Украины во Франции Вадима Омельченко. "За" проголосовал 331 депутат, против не было ни одного голоса.

Также сообщалось, что 9 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что 72-ая бригада ВС РФ оставила участок фронта южнее Бахмута в 3 кв. километра, который пришлось прикрывать его бойцами "кое-как". Чуть позже Пригожин пообщался с личным составом и снова сказал, что подразделения ВС РФ "драпанули" на флангах и оставили участок как минимум в 3 кв км.