З кулеметами та ПЗРК: ЗСУ отримали позашляховики для мобільних груп ППО (фото, відео)

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, групи захищатимуть повітряний простір під Києвом, а також над північним та північним заходом України. Машини оснащені найсучаснішим озброєнням.

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Командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв передав українським військовим позашляховики для створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Про це воєначальник повідомив у Telеgram 10 травня.

"Передав чергову партію позашляховиків для створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Ці групи захищатимуть небо на підступах до Києва, а також повітряний простір над іншими населеними пунктами півночі та північного заходу України", — зазначив Наєв.

Наєв показав на одному з пікапів залишки збитих іранських дронів Shahed

За його словами, з такою величезною кількістю авіаційних та ракетних ударів світ ще не стикався. ЗСУ намагаються знайти найдієвіші методи протидії повітряним небезпекам.

"Намагаємося унеможливити поразку військ і максимально забезпечити захист наших співвітчизників та об'єктів критичної інфраструктури", — проінформував командувач.

Наєв показав на одному з пікапів залишки збитих іранських дронів Shahed та російського апарату ZALA.

ЗСУ збили розвідувальні БПЛА "Орлан-10", "Елерон" та інші об'єкти, сказав Наєв

Також українські військові збили розвідувальні БПЛА "Орлан-10", "Елерон" та інші об'єкти. Позашляховики, як зазначив Наєв, оснащені великокаліберними кулеметами та ПЗРК.

Нагадаємо, що росЗМІ писали про спробу атаки Москви трьома українськими дронами UJ-22 Airborne під час параду 9 травня. Апарати начебто запустили з території Чернігівської області.

А в Туреччині розробили БПЛА, який може змінювати форму — апарат схожий на авіаційну бомбу з розкладними стійками.