С пулеметами и ПЗРК: ВСУ получили внедорожники для мобильных групп ПВО (фото, видео)

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, группы будут защищать воздушное пространство под Киевом, а также над севером и северо-западом Украины. Машины оснащены современным вооружением.

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Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев передал украинским военным внедорожники для создания мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Об этом военачальник сообщил в Telеgram 10 мая.

"Передал очередную партию внедорожников по созданию мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Эти группы будут защищать небо на подступах к Киеву, а также воздушное пространство над другими населенными пунктами севера и северо-запада Украины", — отметил Наев.

Наев показал на одном из пикапов остатки сбитых иранских дронов Shahed

По его словам, с таким огромным количеством авиационных и ракетных ударов мир еще не сталкивался. ВСУ пытаются найти самые действенные методы противодействия воздушным опасностям.

"Стараемся сделать невозможным поражение войск и максимально обеспечить защиту наших соотечественников и объектов критической инфраструктуры", — проинформировал командующий.

Наев показал на одном из пикапов остатки сбитых иранских дронов Shahed и российского аппарата ZALA.

ВСУ сбили разведывательные БПЛА "Орлан-10", "Элерон" и другие объекты, сказал Наев

Также украинские военные сбили разведывательные БПЛА "Орлан-10", "Элерон" и другие объекты. Внедорожники, как отметил Наев, оснащены крупнокалиберными пулеметами и ПЗРК.

Напомним, что росСМИ писали про попытку атаки Москвы тремя украинскими дронами UJ-22 Airborne во время парада 9 мая. Аппараты якобы запустили с территории Черниговской области.

А в Турции разработали БПЛА, который может "изменять форму" — аппарат похож на авиационную бомбу с раскладными стойками.