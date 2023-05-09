Для армии и не только: в Турции представили необычный БПЛА, меняющий форму (фото)

Одной из особенностей дрона, помимо формы, станет возможность запуска с транспортных средств на ходу.

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Турецкая компания ASELSAN разработала беспилотник, который может "менять форму". Подробности передает информационное агентство Anadolu.

Компания представила прототип беспилотника с четырьмя двигателями на фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST в Стамбуле. Он выглядит как авиационная бомба с раскладными стойками, на которых установлены винты. По словам разработчиков, такая конструкция позволяет удобно запускать БПЛА как со стационарных, так и с мобильных платформ. Благодаря складной конструкции их можно хранить в больших количествах.

БПЛА ASELSAN на фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST в Стамбуле Фото: Anadolu Agency

Новый беспилотник оснащен 4 камерами, может подниматься на высоту до 200 м и передавать изображение лучше, чем обычные квадрокоптеры. Его предлагают использовать как для военных (разведки и наблюдения), так и гражданских целей. Инженеры ASELSAN разработали БПЛА таким образом, чтобы он мог осуществлять быстро взлетать с движущихся транспортных средств — это должно обеспечить безопасность личного состава во время боевых операций.

Дрон ASELSAN - вид сверху Фото: Anadolu Agency

В рамках проекта ASELSAN уже провела успешные летные испытания, а также разработала 5 пусковых установок, которые можно ставить на транспорт. Инженеры планируют завершить исследовательские работы в июле, а затем приступить к серийному производству новинки.

Необычный турецкий беспилотник ASELSAN Фото: Anadolu Agency

В прошлом году ASELSAN представила микро-дрон разведчик, напоминающий стрекозу. Предполагается, что военные смогут использовать его для ведения разведки незаметно для противника.

В марте компания Robit Technology из Турции показала новый дрон-камикадзе Azab. По внешнему виду и характеристикам он очень похож на иранский Shahed.