Размером со стрекозу: турецкая Aselsan представила микро-дрон разведчик (фото)

Дрон поднимается в воздух за счет механизма подобному крыльям птицы колибри.

В Турции проходит фестиваль Teknofest Karadeniz, на котором оборонная компания Aselsan представила дрог-насекомое. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

Дрон в виде стрекозы обладает рядом возможностей несмотря на свои размеры. Его можно использовать для разведывательно-наблюдательных миссий. Отмечается, что он полностью разработан и спроектирован силами Aselsan. Механизм был разработан для летательных аппаратов по типу колибри с машущими крыльями. Он имеет малые размеры и низкую заметность, что поможет ему выполнять возложенные задачи.

[ + – ] Дроны могут использоваться для разведки

Всего компания Aselsan представила около 50 своих разработок на стендах технофестиваля. В список входит беспилотный наземный автомобиль Aslan, продукты в области технологий здравоохранения и ряд других.

Напомним, компания Yamaha представила дрон-вертолет Fazer R G2, который способен нести до 50 кг полезной нагрузки.

Ранее Укроборонпром и Генштаб разработали программу развития дронов для помощи ВСУ.