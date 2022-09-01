Розміром зі бабку: турецька Aselsan представила мікродрон-розвідник (фото)
Дрон піднімається в повітря за рахунок механізму подібного до крил птаха колібрі.
У Туреччині проходить фестиваль Teknofest Karadeniz, на якому оборонна компанія Aselsan представила дрон-комаху. Про це повідомляє інформагентство Anadolu.
Дрон у вигляді бабки має низку можливостей, незважаючи на свої розміри. Його можна використовувати для розвідувально-спостережних місій. Зазначається, що він повністю розроблений і спроєктований силами Aselsan. Механізм розробили для літальних апаратів на кшталт колібрі з крилами, що махають. Він має малі розміри та низьку помітність, що допоможе йому виконувати поставлені завдання.
Загалом компанія Aselsan представила близько 50 своїх розробок на стендах технофестивалю. До списку входить безпілотний наземний автомобіль Aslan, продукти в галузі технологій охорони здоров'я й інші.
Нагадаємо, компанія Yamaha представила дрон-вертоліт Fazer R G2, який здатний нести до 50 кг корисного навантаження.
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