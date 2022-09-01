Розміром зі бабку: турецька Aselsan представила мікродрон-розвідник (фото)

Дрон піднімається в повітря за рахунок механізму подібного до крил птаха колібрі.

У Туреччині проходить фестиваль Teknofest Karadeniz, на якому оборонна компанія Aselsan представила дрон-комаху. Про це повідомляє інформагентство Anadolu.

Дрон у вигляді бабки має низку можливостей, незважаючи на свої розміри. Його можна використовувати для розвідувально-спостережних місій. Зазначається, що він повністю розроблений і спроєктований силами Aselsan. Механізм розробили для літальних апаратів на кшталт колібрі з крилами, що махають. Він має малі розміри та низьку помітність, що допоможе йому виконувати поставлені завдання.

[ + – ] Дрони можуть використовуватися для розвідки

Загалом компанія Aselsan представила близько 50 своїх розробок на стендах технофестивалю. До списку входить безпілотний наземний автомобіль Aslan, продукти в галузі технологій охорони здоров'я й інші.

Нагадаємо, компанія Yamaha представила дрон-вертоліт Fazer R G2, який здатний нести до 50 кг корисного навантаження.

Раніше "Укроборонпром" і Генштаб розробили програму розвитку дронів для допомоги ЗСУ.