Надія на контрнаступ: Маріуполь влітку може залишитися без джерел прісної води

За словами колишнього голови Донецької ОДА, окупанти в Маріуполі беруть воду з двох невеликих водоймищ, але шанси на те, що родовища води висохнуть до червня-липня, дуже великі.

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Влітку 2023 року Маріуполь може залишитися без прісної води. Таку думку, коментуючи ситуацію з водопостачанням області, висловив колишній голова Донецької ОДА Павло Жебрівський 10 травня в ефірі телеканалу "Київ", передає УНІАН.

"Якщо подивитися на водопостачання Донецької області, то область постачається з кількох джерел, перш за все, з Сіверського Дінця. Перший підйом знаходиться в Миколаївці під Слов'янськом, потім йде на Покровськ, Костянтинівку, заходить через Часів Яр до Бахмута, потім йде на Горлівку, постачає частину Донецька, після цього йде на Волноваху та Маріуполь", — заявив Жебрівський.

За словами колишнього голови Донецької ОДА, це джерело води є ключовим.

"Ми не перекривали воду на ТОТ тому, що таким чином ми відрізали б місто Маріуполь. І зараз ці поставки до Маріуполя води є проблематичними. Не тільки тому, що знищено всю комунальну інфраструктуру, а й вода слабко йде каналом Сіверський Донець", — зазначив він.

Жебрівський зазначив, що дана проблема наростатиме катастрофічно з кожним місяцем, тому на українців в окупації чекатимуть важкі часи.

"На сьогоднішній день це величезна проблема. Окупанти беруть воду з двох невеликих водосховищ, але, гадаю, десь за червень-липень вони їх висушать. І звідки вони зможуть брати воду сказати дуже важко", — наголосив він.

Також, за словами Жебрівського, влітку на Приазов'ї найчастіше стоїть сильна спека, що означає, що потреби вживання води в їжу, як і для поливу рослин, зростатимуть.

Він висловив велику надію на те, що Україна проведе вдалий контрнаступ, звільнить захоплені окупантами території та зможе відновити подачу прісної води на Донеччині.

Нагадаємо, 8 травня стало відомо, що у Маріуполі, який зараз перебуває під контролем ЗС РФ, окупаційна адміністрація оголосила мобілізацію.

Також цього дня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські окупанти готуються до бою за окупований Маріуполь Донецької області у разі наступальних дій України.