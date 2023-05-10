Контрнаступ ЗСУ: експерт розповів про загрозу керованих бомб РФ для західної бронетехніки

У ході майбутнього контрнаступу варто очікувати, що Повітряним силам України доведеться вступати в повітряні бої, щоб відігнати російську авіацію на безпечну відстань.

Related video

Майкл Кларк, колишній директор Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), розповів про роль авіації у майбутній контрнаступній операції ЗСУ. Про це повідомляє Sky News.

За його словами, авіація — одне з найважливіших питань будь-якого наступу.

ЗСУ завдавали противнику втрат, близьких до 5% під час будь-яких російських повітряних атак. Цього вистачило, щоб здебільшого закрити повітряний простір України.

За оцінками Майкла Кларка, російські війська сьогодні втратили близько чверті передової міці.

Очікується, що українським Повітряним силам буде дуже непросто, коли розпочнеться контрнаступ. Коли і де це станеться, можна лише гадати, пояснив він. Багато аналітиків сходяться на тому, що, швидше за все, найочевидніший напрямок — це контрнаступ ЗСУ у Запорізькій області.

Росіяни спрямують достатньо своєї авіації та спробують завдати шкоди основній частині української бронетехніки у ключових районах контрнаступу. Українцям для успішного контрнаступу знадобляться всі наявні наземні системи ППО, а також авіація.

Керовані бомби КАБ-1500С-Е

Він згадав, зокрема, що російські сили почали застосовувати бомби, що барражують, КАБ-1500С-Е з дальністю до 40 км. До цілей їх веде GPS.

За словами аналітика, ці бомби завдають значної шкоди українським силам на передовій, при цьому російські літаки можуть запускати їх з відстані близько 50 км від позицій ЗСУ.

Повітряним силам України доведеться вступати в такі повітряні бої, щоб відігнати російську авіацію на безпечну відстань від зони бойових дій. Цього варто очікувати під час контрнаступу.

Нагадаємо, що група європейських країн планує закуповувати для України далекобійні ракети. Серед цих країн Великобританія, Норвегія, Нідерланди, Данія та Швеція.

Також повідомлялося, що журналісти знайшли понад 200 військових об'єктів ЗС РФ у Криму. На інтерактивній карті проекту "Радіо Свобода" "Крим. Реалії" показано позиції російських військ на окупованому півострові.