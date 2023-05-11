"Як діди": експерт висміяв спроби росіян модернізувати військову техніку (відео)

"Ноу-хау", за словами військового оглядача Олександра Коваленка, полягає в тому, що окупанти встановили на тягач МТ-ЛБ корабельну установку 2-УК-Т, яка раніше використовувалася на торпедних катерах часів Другої світової війни.

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Російські військові в зоні бойових дій в Україні воюють застарілою технікою, яку намагаються невдало "модернізувати". Про це у своєму телеграм-каналі написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у четвер, 11 травня.

Він опублікував коротке відео.

На відеокадрах видно МТ-ЛБ — багатоцільовий бронетранспортер, що плаває, який створений для транспортування людей і вантажів, а також широко використовується в ролі артилерійського тягача. На нього навіщось встановили корабельну установку 2-УК-Т із 12,7-мм кулеметами ДШК.

"Російські "кулібіни" продовжують генерувати науково-технічну думку в галузі породження гомункулусів, намагаючись надати легкоброньованим МТ-ЛБ трохи вогневої потужності в умовах її дефіциту в зоні бойових дій", — написав військово-політичний оглядач.

Він також уточнив, що корабельні установки 2-УК-Т наразі не використовуються для оснащення військової техніки. Їх використовували для збільшення бойової потужності торпедних катерів часів Другої світової війни.

"От і справді, як діди", — написав Коваленко, натякаючи на те, що ЗС РФ в умовах дефіциту озброєння змушені використовувати старе озброєння часів Другої світової війни, перемогу в якій так хочуть приватизувати.

Нагадаємо, 10 травня у британській розвідці пояснили, чому парад у Москві пройшов без військової техніки. У параді брали участь 8 000 військовослужбовців, але більшість із них були допоміжними, воєнізованими силами та курсантами військових навчальних закладів. З розгорнутих формувань регулярних військ були лише контингенти залізничних військ та військової поліції.

А напередодні, 9 травня, західні ЗМІ написали про те, що на "параді перемоги" було вкрай мізерно представлено військову техніку. Стратегічна авіація в ньому не брала участі взагалі. Військову техніку представляв танк Т-34, якому виповнилося 80 років.