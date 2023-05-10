Влада побоялася: розвідка Британії пояснила парад у Москві без військової техніки

У параді брали участь 8 000 військовослужбовців, але більшість із них були допоміжними, воєнізованими силами та курсантами військових навчальних закладів. З розгорнутих формувань регулярних військ були лише контингенти залізничних військ та військової поліції.

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Росія могла б показати більше бронетехніки на параді 9 травня у Москві, але Кремль побоявся критики всередині країни. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великобританії за 10 травня.

У параді брали участь 8 000 військовослужбовців, але більшість із них були допоміжними, воєнізованими силами та курсантами військових навчальних закладів, а не представниками чинних військових частин, що показало дефіцит усередині ЗС РФ.

З розгорнутих формувань регулярних військ були лише контингенти залізничних військ та військової поліції.

"9 травня 2023 року склад учасників щорічного параду до Дня Перемоги на Червоній площі в Росії виявив проблеми матеріально-технічного забезпечення та стратегічних комунікацій, з якими стикаються військові через 15 місяців після початку війни в Україні", — йдеться у звіті.

Єдиним танком, який проїхав на параді, був музейний Т-34.

При цьому Росія все ж таки могла показати більше броні, але там побоялися реакції росіян.

"Попри великі втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки. Влада, ймовірно, утрималася від цього, оскільки хоче уникнути внутрішньої критики щодо пріоритету парадів над бойовими діями", — наголошують у відомстві.

Парад у Москві 9 травня

На парад приїхали кілька лідерів пострадянських республік. До Путіна приїхали президенти Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Туркменістану, а також прем'єр Вірменії та самопроголошений президент Білорусі.

Повітряну частину військового параду на Червоній площі було скасовано без пояснення причин. Червоною площею проїхався лише один музейний радянський танк часів Другої світової війни Т-34 та кілька сучасних бойових машин піхоти та ракетні комплекси.

Також 9 травня Фокус публікував основні тези з урочистої промови президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, під час параду 9 травня в РФ збили 3 безпілотних літальних апарати. Один із БПЛА летів у напрямку штаб-квартири Служби зовнішньої розвідки РФ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) 9 травня дійшли висновку, що президент Росії Володимир Путін готується до затяжної війни і представляє Росію як країну, яка успішно протистоїть всьому Заходу.