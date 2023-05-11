Секретна кооперація трьох країн: як для України виробляли ППО Skynex, – ЗМІ

Спочатку Україні обіцяли комплекси ППО на початку 2024 року, потім наприкінці 2023 року. По факту завдяки спільним діям Італії, Німеччині та Швейцарії, ЗСУ отримали виріб раніше всіх термінів.

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Українська армія отримала систему ППО Skynex. Її виготовляли в умовах найсуворішої секретності за допомогою трьох країн. Про це повідомляє la Repubblica.

Оборонна компанія Rheinmetall виготовила для України комплекс ППО Skynex. У виданні розкрили деталі виробництва системи протиповітряної оборони. Весь процес назвали секретним, бо його виробляли в кооперації трьох країн:

виробляли підприємства в Італії;

оплачувала виріб Німеччина;

технології надала Швейцарія.

Журналісти підкреслюють, що операція, яку дозволив тодішній уряд Маріо Драгі в Італії є справжньою революцією. Адже вперше мова йшла не про продаж чогось вживаного чи більш-менш сучасного, а про новітню високотехнологічну зброю, яку зробили спеціально для української армії.

Вартість замовлення склала 194 млн євро — 182 на гармату та радари, а 12 на виробництва машин. Постачання мало початися в січні 2024 року, однак вдалося зробити все набагато раніше. Нині Skynex використовують для боротьби з російськими безпілотниками.

Нагадаємо, 26 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Skynex вже охороняють українське небо. Ба більше, Київ та Рим розглядають можливість спільного виробництва компонентів для установок.

28 лютого ЗМІ писали, що Німеччина має відправити Україні системи ППО Skynex до кінця 2023 року.