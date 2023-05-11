У Курській області РФ п'ять разів обстріляли електропідстанцію: влада звинувачує ЗСУ

Російська влада також повідомляє про атаку нафтобази на території Брянської області. Повідомляється, що на об'єкт було скинуто бомбу з безпілотника.

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Вранці 11 травня декілька об'єктів на території Російської Федерації було атаковано. Зокрема на території Курської області обстріляли об'єкт енергетичної інфраструктури, а саме, електропідстанцію в прикордонному селищі Тьоткіно Глушківського району, по якій було випущено п'ять снарядів. Про це заявив у своєму Telegram-каналі губернатор Курської області Роман Старовойт.

Внаслідок вибуху було поранено одного працівника підстанції, якого відвезли до лікарні з контузією. Енергопостачання у районі частково порушено.

"Щойно дозволить ситуація, фахівці приступлять до відновлення", — повідомив Старовойт.

Також було завдано удару по селищу Краснооктябрський у Глушківському районі, внаслідок якого було пошкоджено дах цивільної будівлі. За словами губернатора, загалом було зафіксовано 6 прильотів. Традиційно російський урядовець звинуватив в ударі по об'єкту Збройні сили України.

"ЗСУ обстріляли селище Краснооктябрський у Глушківському районі. Зафіксовано 6 прильотів. Пошкоджено дах господарської будівлі. На щастя, тут обійшлося без постраждалих", — написав він у Telegram.

Крім того, вибухи були зафіксовані й в Брянській області. Там удару було завдано по нафтобазі АТ "Брянськнафтопродукт". Як повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, внаслідок атаки безпілотника було пошкоджено бетонну основу та цистерну. За його словами, український безпілотник скинув бомби на цистерну нафтосховища, що розташоване у Клинцях.

Нагадаємо, 10 травня Telegram-канал Baza повідомив, що було здійснено спробу чергової атаки по системі нафтопроводів "Дружба". Під обстріл нібито потрапив наливний пункт у селищі Свень, де знаходяться резервуари для зберігання нафтопродуктів, у яких виявили пробоїни близько 10 сантиметрів.