"Неабияк потріпали військову машину": у Кремлі назвали результати великої війни в Україні

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що загарбники "високоточними" ракетами знищували українські збройові заводи та ангари з озброєнням. Російська влада називає НАТО прямим учасником конфлікту на боці Києва.

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Російські військові нібито "неабияк потріпали" військову машину України під час повномасштабної війни. Про це сказав 10 травня речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю сербському каналу AVT.

За його словами, високоточними ракетами ЗС РФ "знищили багато заводів зброї, ангари з озброєнням" і так далі. Пєсков звинуватив країни НАТО в участі у війні на боці України.

"Ви самі знаєте про великі запаси зброї, боєприпасів, фінансових засобів. І щоразу йдеться про підвищення рівня технічних характеристик зброї. Спочатку одна ракета, потім потужніша, з більшою дальністю польоту. Європейські держави спочатку опосередковано, а потім прямо втягнулися в конфлікт", – сказав речник Путіна.

"Захист людей Донбасу": у Кремлі згадали головні цілі великої війни

В Україні, як зазначив Пєсков, триває "дуже складна спецоперація" і більш ніж за рік вдалося досягти певних цілей. Пєсков згадав, як президент РФ Володимир Путін у день початку повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року говорив про безпеку людей на Донбасі.

Війська Росії постійно потрапляють ракетами по житлових будинках Фото: AP Photo

"Люди вісім років жили під панциром власної країни. Під тим самим обстрілом, який не бачили на Заході. Нам частково вдалося вирішити це завдання, а поки що ми ще далекі від його повного виконання", — заявив він.

Дмитро Пєсков нагадав, що однією з цілей так званої спецоперації була демілітаризація України й за перший рік деякі пункти нібито частково виповнили.

"Ви бачите, що тривають обстріли системами залпового вогню, бомбардування Донецька, інших населених пунктів. Противника потрібно відсунути на значні відстані. Тому операція ще триватиме", — додав Пєсков.

На його думку, російські війська "не ведуть війну", оскільки це передбачало б тотальну руйнацію інфраструктури та міст.

"Ми цього не робимо, намагаємося зберегти інфраструктуру та людські життя. Що стосується зброї, то на Заході є хороші та погані зразки. Є дуже страшна зброя, є високотехнологічна. Ми все це вивчаємо в ході "СВО"", — сказав він.

Нагадаємо, що американська газета NYT назвала Путіна "найнебезпечнішим дурнем у світі", тому що він не в змозі перемогти ЗСУ і зупинити війну.

У Вашингтоні поки що не бачать причин для паніки через постійне брязкання Росією ядерною зброєю. Захід щодня стежить за переміщенням чи підготовкою ядерних сил РФ.