"Найнебезпечніший дурень у світі": Путін не може ні програти, ні перемогти у війні, — NYT

За словами лауреата Пулітцерівської премії Томаса Фрідмана, Кремль розпочинав війну без плану Б. Російський лідер був упевнений, що зможе захопити українську столицю, але через рік Путіна загнали в кут.

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Президент Російської Федерації став "найнебезпечнішим дурнем у світі", який не може ні перемогти Україну, ні програти, ні зупинитися. Про це повідомляє видання NYT 10 травня.

Автором матеріалу став колумніст та триразовий лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман. Він пише, що в Кремлі вірили у свій план швидкого захоплення України, тому навіть не думали про підготовку плану Б. Це робить війну, яку розпочала РФ, однією з найбезглуздіших в історії.

Володимир Путін розраховував за короткі терміни поставити у Києві свій "маріонеточний уряд", проте через рік настала ситуація, коли "він не може перемогти, не може програти і не може зупинитися".

Тепер, коли запасної стратегії немає, Росія почала вдаватися до обстрілів мирних міст України, а також до війни на виснаження. Таким чином вони хочуть зберегти контроль над захопленими територіями, що "можна продати російському народу як велику перемогу".

"План Б полягає в тому, щоб приховати, що план А зазнав невдачі. Якби ця військова операція мала назву, вона б називалася "Операція "Збережи моє обличчя". Це робить цю війну однією з найбезглуздіших в сучасності — президент однієї країни знищує цивільну інфраструктуру іншої країни, доки не буде достатнього прикриття для нього, щоб приховати той факт, що він був великим дурнем", — йдеться у колонці.

Володимир Путін, як зазначив далі Томас Фрідман, може закінчити війну будь-якої миті, коли сам цього захоче, проте він побоюється реакції народу, бо зайшов надто далеко.

Нагадаємо, 10 травня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимира Путіна ніхто не наважиться заарештувати. За його словами, уявити, що хтось серйозно замислюється про застосування ордера Міжнародного кримінального суду щодо російського президента неможливо.