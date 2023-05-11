"Самый опасный дурак в мире": Путин не может ни проиграть, ни победить в войне, — NYT

По словам лауреата Пулитцеровской премии Томаса Фридмана, Кремль начинал войну не имея плана Б. Российский лидер был уверен, что сможет захватить украинскую столицу, но спустя год Путина загнали в угол.

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Президент Российской Федерации стал "самым опасным дураком в мире", который не может ни победить Украину, ни проиграть, ни остановиться. Об этом сообщает издание NYT 10 мая.

Автором материала стал колумнист и трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман. Он пишет, что в Кремле верили в свой план по быстрому захвату Украины, поэтому даже не думали о подготовке плана Б. Это делает войну, которую начала РФ, одной из самых нелепых в истории.

Владимир Путин рассчитывал за короткие сроки поставить в Киеве свое "марионеточное правительство", однако спустя год наступила ситуация, когда "он не может победить, не может проиграть и не может остановиться".

Теперь, когда запасная стратегия отсутствует, Россия начала прибегать к обстрелам мирных городов Украины, а также к войне на истощение. В такой способ они хотят сохранить контроль над захваченными территориями, что "можно продать российскому народу как великую победу".

"План Б состоит в том, чтобы скрыть, что план А потерпел неудачу. Если бы эта военная операция имела название, она бы называлась "Операция "Сохрани мое лицо". Это делает эту войну одной из самых дурацких войн современности — президент одной страны уничтожает гражданскую инфраструктуру другой страны, пока не будет достаточного прикрытия для него, чтобы скрыть тот факт, что он был большим дураком", — говорится в колонке.

Владимир Путин, как отметил далее Томас Фридман, может закончить войну в любой момент, когда сам этого захочет, однако он опасается реакции народа, так как зашел слишком далеко.

Напомним, 10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина никто не решится арестовать. По его словам представить, что кто-то всерьез задумывается о применении ордера Международного уголовного суда в отношении российского президента невозможно.