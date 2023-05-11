"Речь о ядерной державе": Путина никто не решится арестовать, — Песков (видео)

По словам спикера Кремля, трудно представить, что кто-то всерьез задумывается о применении ордера Международного уголовного суда в отношении российского президента. МУС он назвал "марионеткой коллективного Запада".

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Спикер Кремля Дмитрий Песков сомневается в том, что ордер Международного уголовного суда в Гааге, выписанный на имя российского президента Владимира Путина, будет применен. Об этом сообщает сербский телеканал ATV.

Песков упомянул о ядерном статусе РФ и сказал, что "есть некоторые страны, которые имеют очень сильный дефицит суверенитета", и поэтому могут стремиться исполнить ордер на арест Путина, если им представится возможность.

"Но все-таки здесь речь идет об одной из крупнейших стран мира, об одной из крупнейших ядерных держав мира, — пояснил Песков. — И трудно себе представить, что кто-то серьезно задумается о том, чтобы этот ордер применить".

Песков — об аресте Путина и причинах войны в Украине

Он напомнил, "что Россия не страна Римского статута, мы не признаем, собственно, как и многие другие страны".

Он также назвал МУС марионеткой в руках так называемого коллективного Запада, использующуюся для того, чтобы усилить давление на РФ.

Напомним также, что посол по особым поручениям Антон Кориневич заявил, что, помимо президента РФ, Украина ожидает увидеть на скамье подсудимых Сергея Лаврова и Михаила Мишустина. Но на российских пропагандистов, по словам посла, преследование суда не распространяется.

Ранее сообщалось, что представители Южной Африки попросили Путина не посещать саммит BRICS из-за выписанного ордера на его арест. Руководство ЮАР проконсультировалось с юристамси относительно своих обязательств арестовать российского президента, которого МУС обвиняет в депортации детей из Украины.

Также стало известно, что ПАСЕ официально признала ордер на арест Путина. 27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла специальную резолюцию. Необходимо создать условия для безопасного возвращения украинских детей, остановить эти преступления и наказать виновных, заявили представители ПАСЕ.