"Ордеры на арест нескольких десятков человек": в МИД рассказали, кого будет судить трибунал (видео)

Кроме президента РФ Владимира Путина посол по особым поручениям Антон Кориневич ожидает увидеть на скамье подсудимых Сергея Лаврова и Михаила Мишустина. Пропагандистов, по его словам, суд преследовать не будет.

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"Наиболее реально" привлечь к ответственности Владимира Путина за преступление агрессии, но будет отвечать за нее не только лидер страны-агрессорки. Также наказаны должны быть представители политического и военного руководства РФ, причастные к войне на территории Украины. Об этом сказал в интервью "Европейской правде" посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич.

Он объяснил, что преступление агрессии международное право признает "элитарным", то есть виновными в нем могут быть чиновники, способные отдавать приказы о ведении войны.

"К примеру, это могут быть постоянные члены Совета безопасности Российской Федерации. Это значит, что среди подсудимых должны быть и премьер России Мишустин, и глава МИД Лавров", — заявил Кориневич.

Также, как отметил посол, оказаться среди подсудимых могут командующие родами войск, однако речь идет только о высшем руководстве.

"Здесь самая сложная задача — создать спецтрибунал. Но когда он будет создан, я уверен, что расследование будет двигаться быстро. Потому что преступление агрессии доказывается достаточно просто", — подчеркнул юрист.

Кориневич сообщил, что трибунал не будет преследовать российских пропагандистов, если не будет доказательств их участия непосредственно в планировании и ведении боевых действий.

"Это, конечно, не означает, что мы хотим привлечь к ответственности только этих условных 20 человек. Все остальные российские военные, гражданские, представители оккупационных администраций, совершавших преступления в Украине, также должны понести ответственность, но в рамках других судебных процессов. А спецтрибунал по совершению преступления агрессии против Украины — это суд, который должен судить исключительно российскую элиту", — объяснил правозащитник.

Сейчас идет обсуждение заочного осуждения Путина, сказал Кориневич. Также эффективным он считает одобрение ордеров на арест других чиновников РФ.

"Как украинский юрист-международник, я предполагаю, что будут ордера на арест нескольких десятков человек. А подавляющее большинство, тысячи российских военных преступников, должна преследовать украинская правовая система", — озвучил собственный прогноз Кориневич.

Посол МИД убежден, что россияне совершают геноцид против украинского народа и должны понести ответственность за это. По его словам, подстрекательство к геноциду доказать легче, чем совершение, однако украинские следственные органы работают над этим.

Напомним, 11 апреля первый заместитель главы Минобороны Александр Павлюк рассказал журналистам, как река Ирпень помешала российским захватчикам зайти в столицу. ВСУ дважды взрывали дамбу, уничтожение которой не позволило ВС РФ переправиться на другой берег.

Ранее, 10 апреля у России сложил полномочия пермский депутат из фракции "Единая Россия. Сергей Захаров заявил, что не согласен с политикой государства и не намерен принимать в нем участие.