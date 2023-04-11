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Военный Фокус Российско-украинская война Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

"Ордеры на арест нескольких десятков человек": в МИД рассказали, кого будет судить трибунал (видео)

Лавров, Сергей Лавров, глава МИД РФ, МИД РФ, МИД России
Фото: ТАСС | Представитель МИД Украины заявил, что за преступление агрессии кроме Путина должны ответить члены Совбеза РФ

Кроме президента РФ Владимира Путина посол по особым поручениям Антон Кориневич ожидает увидеть на скамье подсудимых Сергея Лаврова и Михаила Мишустина. Пропагандистов, по его словам, суд преследовать не будет.

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"Наиболее реально" привлечь к ответственности Владимира Путина за преступление агрессии, но будет отвечать за нее не только лидер страны-агрессорки. Также наказаны должны быть представители политического и военного руководства РФ, причастные к войне на территории Украины. Об этом сказал в интервью "Европейской правде" посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Антон Кориневич.

Он объяснил, что преступление агрессии международное право признает "элитарным", то есть виновными в нем могут быть чиновники, способные отдавать приказы о ведении войны.

"К примеру, это могут быть постоянные члены Совета безопасности Российской Федерации. Это значит, что среди подсудимых должны быть и премьер России Мишустин, и глава МИД Лавров", — заявил Кориневич.

Также, как отметил посол, оказаться среди подсудимых могут командующие родами войск, однако речь идет только о высшем руководстве.

"Здесь самая сложная задача — создать спецтрибунал. Но когда он будет создан, я уверен, что расследование будет двигаться быстро. Потому что преступление агрессии доказывается достаточно просто", — подчеркнул юрист.

Кориневич сообщил, что трибунал не будет преследовать российских пропагандистов, если не будет доказательств их участия непосредственно в планировании и ведении боевых действий.

"Это, конечно, не означает, что мы хотим привлечь к ответственности только этих условных 20 человек. Все остальные российские военные, гражданские, представители оккупационных администраций, совершавших преступления в Украине, также должны понести ответственность, но в рамках других судебных процессов. А спецтрибунал по совершению преступления агрессии против Украины — это суд, который должен судить исключительно российскую элиту", — объяснил правозащитник.

Сейчас идет обсуждение заочного осуждения Путина, сказал Кориневич. Также эффективным он считает одобрение ордеров на арест других чиновников РФ.

"Как украинский юрист-международник, я предполагаю, что будут ордера на арест нескольких десятков человек. А подавляющее большинство, тысячи российских военных преступников, должна преследовать украинская правовая система", — озвучил собственный прогноз Кориневич.

Посол МИД убежден, что россияне совершают геноцид против украинского народа и должны понести ответственность за это. По его словам, подстрекательство к геноциду доказать легче, чем совершение, однако украинские следственные органы работают над этим.

Напомним, 11 апреля первый заместитель главы Минобороны Александр Павлюк рассказал журналистам, как река Ирпень помешала российским захватчикам зайти в столицу. ВСУ дважды взрывали дамбу, уничтожение которой не позволило ВС РФ переправиться на другой берег.

Ранее, 10 апреля у России сложил полномочия пермский депутат из фракции "Единая Россия. Сергей Захаров заявил, что не согласен с политикой государства и не намерен принимать в нем участие.