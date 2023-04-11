"Ордери на арешт кількох десятків людей": у МЗС розповіли, кого судитиме трибунал (відео)

Окрім президента РФ Володимира Путіна посол з особливих доручень Антон Кориневич очікує побачити на лаві підсудних Сергія Лаврова та Михайла Мішустіна. Пропагандистів, за його словами, трибунал переслідувати не буде.

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"Найреальніше" притягнути до відповідальності Володимира Путіна за злочин агресії, але відповідатиме за неї не тільки лідер країни-агресорки. Також покарані мають бути представники політичного та військового керівництва РФ, причетні до війни на території України. Про це сказав у інтерв’ю для "Європейської правди" посол з особливих доручень Міністерства зовнішніх справ України Антон Кориневич.

Він пояснив, що злочин агресії міжнародне право визнає "елітарним", тобто винними у ньому можуть бути посадовці, здатні віддавати накази про ведення війни.

"Наприклад, це можуть бути постійні члени Ради безпеки Російської Федерації. Це означає, що серед підсудних мають бути і прем’єр Росії Мішустін, і глава МЗС Лавров", — заявив Кориневич.

Також, як зазначив посол, опинитися серед підсудних можуть командувачі родів військ, однак йдеться лише про найвище керівництво.

"Тут найскладніше завдання — створити спецтрибунал. Але коли він буде створений, я впевнений, що розслідування буде рухатися швидко. Тому що злочин агресії доводиться досить просто", — підкреслив юрист.

Кориневич повідомив, що трибунал не переслідуватиме російських пропагандистів, якщо не буде доказів їхньої участі безпосередньо у плануванні та веденні бойових дій.

"Це, звісно ж, не означає, що ми хочемо притягнути до відповідальності тільки цих умовних 20 осіб. Усі інші російські військові, цивільні, представники окупаційних адміністрацій, які вчиняли злочини в Україні, також мають понести відповідальність, але у рамках інших судових процесів. А спецтрибунал щодо вчинення злочину агресії проти України — це суд, який має судити виключно російську еліту", — пояснив правозахисник.

Нині триває обговорення заочного засудження Путіна, сказав Кориневич. Також ефективним він вважає схвалення ордерів на арешт інших високопосадовців РФ.

"Як український юрист-міжнародник, я припускаю, що будуть ордери на арешт кількох десятків людей. А переважну більшість, тисячі російських воєнних злочинців, має переслідувати українська правова система", — озвучив власний прогноз Кориневич.

Посол МЗС переконаний, що росіяни вчиняють геноцид проти українського народу і мають понести відповідальність за це. За його словами, підбурювання до геноциду довести легше, ніж скоєння, однак українські слідчі органи працюють над цим.

Нагадаємо, 11 квітня перший заступник голови Міноборони Олександр Павлюк розповів журналістам, як річка Ірпінь завадила російським загарбникам зайти у столицю. ЗСУ двічі підривали дамбу, знищення якої не дозволило ЗС РФ переправитись на інший берег.

Раніше, 10 квітня у Росії склав повноваження пермський депутат з фракції "Єдина Росія. Сергій Захаров заявив, що не згоден з політикою держави та не має наміру брати в ній участь.