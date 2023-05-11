"Триває активна наступальна фаза": майор ЗСУ оцінив дії Сил оборони України поблизу Бахмута

Колишній командир полку АЗОВ пояснив, що у російських військ вистачає снарядів. З його слів, тривають динамічні події на південному і на північному флангах Бахмута.

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Підрозділи Збройних сил України проводять активну наступальну фазу на Бахмутському напрямку. Про це повідомив у Telegram колишній командир полку АЗОВ, який нині є майором ЗСУ Максим Жорін.

З його слів, ворог здебільшого віддає перевагу оборонним діям. Він натякнув, що для російських підрозділів певною мірою наступальні операції українських сил виявилися несподіванкою.

"І трохи в шокованому становищі", – зазначив майор.

Максим Жорін пояснив, що окупантам тримати оборону важко. Про те, що вони наступатимуть, не йдеться взагалі. З результатами, як пояснив військовий, поспішати не варто.

"Прямо зараз йдуть динамічні події, і на південному, і на північному флангах Бахмута", – додав він.

Військовий також прокоментував й "нестачу боєприпасів" у ПВК "Вагнер" чи інших російських підрозділів. Він розповів, що українські захисники на собі цього не відчувають, адже загарбники й надалі демонструють інтенсивність застосування боєприпасів.

"Тільки сьогодні по наших позиціях вже було два авіаудари і безперервно працює артилерія — по наших позиціях і там, де був вибитий ворог", – зазначив Жорін.

Ситуація поблизу Бахмута від Генштабу ЗСУ

У вечірньому звіті Генштабу від 11 травня йдеться про те, що ворог не полишає спроб наступу на Бахмутському напрямку. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Ступочки. Завдав авіаційного удару, окрім Бахмута, по районах населених пунктів Курдюмівка та Нью-Йорк. Також постраждали інші села.

Нагадаємо, 10 травня командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський оцінив ситуацію на окремих ділянках поблизу Бахмута. Він позитивно відреагував на дії українських захисників. З його слів, контрнаступальні заходи ЗСУ дозволили відкинути ворога на відстань у майже два кілометри. Генерал-полковник звернув увагу на недолугість російських окупантів, які так і не змогли захопити Бахмут до 9 травня. Для реалізації цього задуму окупанти зібрали значну кількість сил.