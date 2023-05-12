"Негативний наступ": Міноборони РФ видалило пост про втечу бригади ЗС РФ з Бахмута (фото)

Російське командування назвало ворогами тих, хто говорив про залишення 72-ою бригадою ЗС РФ бойових позицій у районі Бахмута. Першим про це сказав у "День перемоги" 9 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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У Міноборони Росії помітили інформацію про втечу підрозділів Збройних сил Росії з Бахмута і заявили в Telegram про "ворожі" вкиди. Фокус переглянув статистику і з'ясував, що пост міністерства було видалено 12 травня об 11:48.

Першим про втечу 72-ої бригади регулярних підрозділів російських військ у районі на південь від Бахмута повідомив 9 травня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"Інформація, поширена Telegram-каналами про втечу окремих підрозділів ЗС РФ з Артемівська (Бахмута) не відповідає дійсності. Станом на 10.00 12 травня 2023 абсолютно всі підрозділи ЗС РФ знаходяться на довірених їм позиціях", — писали в пресцентрі.

Міноборони стверджувало, що всю інформацію про втечу ЗС РФ вкидають "вороги"

Далі міністерство стверджувало, що всю інформацію про втечу загарбників поширюють противники з метою наведення паніки.

"Закликаємо всіх відштовхуватися лише від офіційної інформації", — заявили в Міноборони РФ.

Бригада регулярних військ РФ залишила позиції під Бахмутом

Євген Пригожин 9 травня заявив, що 72-а бригада втекла у повному складі. Тому оголився фронт шириною майже два кілометри та глибиною 500 метрів.

"Добре, ми його заблокували абияк", — зазначав голова ПВК і звинуватив російське командування в тому, що вони роблять "абсолютно все, щоб фронт посипався".

Бійці 3-ї штурмової бригади ЗСУ 9 травня показували відео втечі ЗС РФ з кількох позицій біля Бахмута. Українські штурмовики ліквідували 64 загарбників, ще 87 отримали поранення, зокрема "вагнерівці".

Під час штурму позицій окупанти втратили військову техніку, боєкомплекти, міномети та кілька БМП. Український командир із позивним "Ролло", батальйон якого брав участь у нападі на ЗС РФ під Бахмутом 8 травня, заявив, що першими тікали "вагнерівці", а не кадрові військові.

"Ролло" сказав, що українські військові витратили дві години, щоб переконати росіян здатися.

"Пригожин хотів звинуватити в невдачі російську армію, але вони були добрими солдатами та вперто билися. Пригожин брехун", — додав командир.

Австрійський військовий аналітик Том Купер назвав причини втечі росіян. Це відбувається через відсутність ротації в армії Росії та активність ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Пригожин запрошував міністра оборони Росії Сергія Шойгу відвідати Бахмут

Ворожі підрозділи останні 5 місяців не проводили ротацію в районі Бахмута та виснажились. Купер зазначає, що до міста посилали десятки тисяч засуджених, але після зазнали втрат довелося зменшувати полиці та бригади до розміру роти (200-300 осіб).

Нагадаємо, що 11 травня Євген Пригожин запрошував міністра оборони Росії Сергія Шойгу відвідати Бахмут. Пригожин наголосив, що його найманці нібито контролюють 95% міста.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що Пригожин поступово втрачає підтримку Кремля через конфлікти з Міноборони та присвоєння собі перемоги в Бахмуті.