Близько 100 офіцерів завершили третій набір "вишколу капітанів", – Генштаб (фото)

Навчальний курс дозволяє українським офіцерам отримати навички у плануванні різних видів бою, а також те, як ділитися набутим досвідом у боях.

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В Україні вже втретє відбувся курс для командирів Сил територіальної оборони для офіцерів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Днями завершився третій набір "Вишкіл командирів" для офіцерів територіальної оборони. Третій курс пройшло близько 100 офіцерів. Військові від рівня командиру роти до офіцерів штабів батальйонів Сил ТрО проходили навчання впродовж 2 місяців.

Командувач ТрО Ігор Танцюра

Зазначається, що курс розробили на основі натівських стандартів планування виконання бойових завдань, а також з урахуванням набутого досвіду під час повномасштабної війни. Інструктори вишколу пройшли підготовку у Сполученому Королівстві.

Інструктори пройшли навчання у Великобританії

Під час курсу військових навчають планувати бій, військовому процесу ухвалення рішень, а також ділилися бойовим досвідом й розвивати лідерські якості. Сам курс складається з блоків:

теорія військової справи;

планування наступального та оборонного бою;

планування дій роти сил ТрО під час стабілізаційних дій;

як діяти батальйону під час операцій за процедурами провідних країн світу;

історія боротьби за незалежність України.

Нагадаємо, 9 листопада стартував перший курс для капітанів "Вишкіл капітанів". Його співфінансує фонд "Повернись живим".

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