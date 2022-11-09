У Силах тероборони розпочався навчальний курс для капітанів: що це дасть

Від рішення офіцерів залежить бойовий дух бійців, їх життя, а також успішність виконання завдань. Курс проведуть інструктори, котрі до цього навчалися у Британії.

Related video

Українські капітани в територіальній обороні пройдуть навчання за стандартами НАТО. Про це повідомляє "Новинарня".

Навчальний курс розпочали проходити понад 50 командирів підрозділів. Власне навчання буде поділено на кілька етапів і враховує досвід ЗСУ у відбитті російської агресії. Курс розробили на основі стандартів планування виконання бойових завдань за стандартами НАТО. Також буде курс історії визвольної боротьби українського народу. Інструктори пройшли спеціальну підготовку у Великій Британії.

Програма розрахована на 2022-2023 роки за цей час навчання пройде понад тисяча українських офіцерів — командирів рот та офіцерів штабів. Як заявив командувач військами ТрО генерал-майор Ігор Танцюра, бойовий дух бійців залежить від можливостей командирів, а від командирів, зі свого боку, залежить життя військових.

"Ми починаємо навчання військових лідерів Сил ТрО — навчання наших командирів та офіцерів штабів. Якісне і здатне військове лідерство — це наша потужна зброя, здатна стримувати та відлякувати нашого ворога", — заявив командувач силами ТрО.

Директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут зазначив, що капітани зможуть ухвалювати життєво важливі рішення на полі бою, а не на папері.

Спонсорують курс благодійні фонди "Повернись живим", Spirit of America та уряд Великої Британії.

Нагадаємо, у жовтні СБУ затримала члена тероборони, якого звинувачують у колабораціонізмі.

Раніше в Україні з'явилася монета на честь тероборони тиражем 10 млн одиниць.