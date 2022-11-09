В Силах теробороны стартовал учебный курс для капитанов: что это даст

От решения офицеров зависит боевой дух бойцов, их жизни, а также успешность выполнения задач. Курс проведут инструкторы, которые до этого обучились в Британии.

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Украинские капитаны в территориальной обороне пройдут обучение по стандартам НАТО. Об этом сообщает "Новинарня".

Учебный курс начали проходить свыше 50 командиров подразделений. Само обучение будет поделено на несколько этапов и учитывает опыт ВСУ в отражении российской агрессии. Курс разработали на основе стандартов планирования выполнения боевых задач по стандартам НАТО. Также будет курс истории освободительной борьбы украинского народа. Инструкторы прошли специальную подготовку в Великобритании.

Программа рассчитана на 2022-2023 годы за все это время обучение пройдет свыше тысячи украинских офицеров — командиров рот и офицеров штабов. Как заявил командующий войсками ТрО генерал-майор Игорь Танцюра, боевой дух бойцов зависит от возможностей командиров, а от командиров в свою очередь зависит жизнь военных.

"Мы приступаем к обучению военных лидеров Сил ТрО — обучению наших командиров и офицеров штабов. Качественное и способное военное лидерство — это наше мощное оружие, способное сдерживать и отпугивать нашего врага", — заявил командующий силами ТрО.

Директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут отметил, что капитаны смогут принимать жизненноважные решения на поле боя, а не на бумаге.

Спонсируют курс благотворительные фонды "Повернись живим", Spirit of America и правительство Великобритании.

Напомним, в октябре СБУ задержала члена теробороны, которого обвиняют в коллаборационизме.

Ранее в Украине появилась монета в честь теробороны тиражем в 10 млн единиц.