Пункт постачання та нафтобаза: в окупованому Луганську пролунали вибухи (фото, відео)

За попередньою інформацією, було завдано ударів по заводу "Поліпак", який використовувався як пункт постачання ЗС РФ, і нафтобазі.

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У п'ятницю, 12 травня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали два вибухи. Над містом у районі одного із заводів видно клуби диму, передає кореспондент РИА "Новости".

Інформаційне агентство уточнює, що 12 травня у "ЛНР", відзначається "День республіки".

Причину вибухів не встановлено, проте очевидці повідомили, що бачили над містом проліт ракети та чули характерний звук.

До місця вибухів вирушили співробітники силових відомств та МНС.

Попередньо ЗМІ повідомляють, що удару було завдано по заводу "Поліпак", який використовувався як пункт постачання ЗС РФ. Ще один вибух було чутно з боку нафтобази.

Також у Telegram-каналах публікують інформацію про те, що в Луганську сьогодні був зять Шойгу, російський блогер Олексій Столяров і записував відео неподалік місця, по якому завдали удару. За даними ЗМІ, він підтвердив, що перебував у Луганську сьогодні, але сказав, що вже виїхав. І додав, що з ним "все гаразд".

Офіційно інформацію про удар по Луганську не коментувала ні окупаційна влада, ні український Генштаб.

Нагадаємо, 12 травня мер Іван Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух. За даними російських ЗМІ, у місті нібито вибухнув саморобний вибуховий пристрій, захований у сміттєвому баку.

4 травня радник мера захопленого росіянами Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти проводили розмінування заводу "Азовсталь", внаслідок чого ворожі сапери підірвалися на міні.