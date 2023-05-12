Пункт снабжения и нефтебаза: в оккупированном Луганске прозвучали взрывы (фото, видео)

По предварительной информации, были нанесены удары по заводу "Полипак", который использовался как пункт снабжения ВС РФ, и нефтебазе.

Related video

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели два взрыва. Над городом в районе одного из заводов видны клубы дыма, передает корреспондент РИА "Новости".

Информационное агентство уточняет, что 12 мая в "ЛНР", отмечается "День республики".

Причина взрывов не установлена, однако очевидцы сообщили, что видели над городом пролет ракеты и слышали характерный звук.

К месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники силовых ведомств и МЧС.

Предварительно СМИ сообщают, что удар был нанесен по заводу "Полипак", который использовался как пункт снабжения ВС РФ. Еще один взрыв был слышен со стороны нефтебазы.

Также в Telegram-каналах публикуют информацию о том, что в Луганске сегодня был зять Шойгу, российский блогер Алексей Столяров и записывал видео недалеко от места, по которому нанесли удар. По данным СМИ, он подтвердил, что находился в Луганске сегодня, но сказал, что уже уехал. И добавил, что с ним "все в порядке".

Официально информацию об ударе по Луганску не комментировали ни оккупационные власти, ни украинский Генштаб.

Напомним, 12 мая мэр Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв. По данным российских СМИ, в городе якобы взорвалось самодельное взрывное устройство, спрятанное в мусорном баке.

4 мая советник мэра захваченного россиянами Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты проводили разминирование завода "Азовсталь", в результате чего вражеские саперы подорвались на мине.