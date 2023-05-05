Группа оккупантов подорвалась в Мариуполе во время разминирования "Азовстали", — советник мэра

В результате инцидента, по словам Петра Андрющенко, четверо человек получили различные ранения, двое из которых — находятся в критическом состоянии.

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Во временно захваченном городе Мариуполь Донецкой области оккупанты проводили разминирование завода "Азовсталь", в результате чего вражеские саперы подорвались на мине Об этом 4 мая сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Азовсталь". Разминирование. Четыре российско-донецких сапера в больнице", — написал Андрющенко.

По его словам, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

"Из-за тяжелого состояния пострадавших, а также глобального коллапса медицинской системы в городе и отсутствия банка крови на территории Мариуполя и в Донецке, есть вероятность, что мы с ними попрощаемся навсегда", — дополнил Андрющенко.

Советник мэра отметил, что группа вражеских саперов подорвалась на мине в обед 4 мая, а мощный взрыв был слышен в нескольких районах оккупированного города.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, когда Украина деоккупирует Мариуполь. По его словам, это произойдет уже в этом году.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что ВС РФ минируют оккупированный город. Местные жители сообщают, что оккупанты усилили проверки документов и телефонов у населения, а российские военные начали ускоренно устанавливать мины на подступах к мостам.