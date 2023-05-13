Приманки для обману ППО. У ЗСУ з'явилися американські ADM-160 MALD, – ЗМІ

Як заявили в "представництві ЛНР у СЦКК", під час ракетного обстрілу Луганська 12 травня ЗСУ застосували дві крилаті ракети Storm Shadow та одну ракету протидії ППО ADM-160B MALD.

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У суботу, 13 травня, у соцмережах з'явилося зображення, яке свідчить про те, що Збройні сили України отримали та вже використовують невеликі хибні цілі повітряного базування ADM-160 виробництва США чи MALD. Відповідне фото було опубліковано у Twitter, а також у низці російських Telegram-каналів.

ЗМІ зазначають, що уламки хибних ракет ADM-160 MALD були виявлені в Луганську після потужного обстрілу. Так зване представництво ЛНР у СЦКК також повідомило, що, за уточненою інформацією, під час ракетного обстрілу міста 12 травня ЗСУ застосували дві крилаті ракети Storm Shadow та одну ракету протидії ППО ADM-160B MALD.

Що таке ADM-160 MALD?

Як пише The Drive, всі модифікації MALD є невеликими крилатими ракетами, що використовуються для обману засобів ППО противника, а не для їхньої кінетичної атаки.

Залежно від конкретного варіанту, ці помилкові цілі застосовуються для придушення ворожих радарів або іншим чином вводять в оману їхніх операторів, "прикидаючись" звичайним літаком або крилатою дозвуковою ракетою.

Приманки змушують їх думати, що погрози наближаються з різних напрямів, часто відволікаючи увагу і ресурси від реальних загроз.

Характеристики ADM-160 MALD

довжина корпусу – 2,38 метрів,

розмах крил – 0,65 метрів,

стартова маса – 45 кг,

дальність польоту – від 460 до 575 км, залежно від модифікації.

Розробники спеціально створили ADM-160 маленького розміру, щоб одного літака вистачало для масованого запуску. За американськими розрахунками, на F-16 можна підвісити 4 такі "хибні цілі" — на штурмовик А-10 — відразу 12, на B-52 — до 16, пише Defence Express.

На думку видання, якщо Київ справді отримав ADM-160 MALD, то це своєрідна сенсація. Це виглядало б як мінімум логічним кроком та гарним доповненням до крилатих ракет Storm Shadow, поставлених Великобританією.

Представники Пентагону відмовилися коментувати журналістам The Drive дані про можливе постачання ADM-160B MALD, посилаючись на те, що вони "з міркувань оперативної безпеки не коментують постачання всіх предметів, що передаються Україні".

Нагадаємо, 13 травня росЗМІ повідомили, що стався вибух у колишній академії МВС у селищі Ювілейний Артемівського району Луганська. У будівлі з 2015 року базувалися російські військові. Пропагандисти запевняють, що для атаки застосовувалися крилаті ракети Storm Shadow.

Також російські пропагандисти писали, що увечері 12 травня в окупованому Луганську поранення отримав депутат Державної Думи РФ Віктор Водолацький. Крім того, повідомлялося, що нібито того ж дня поранення отримали шестеро дітей.