"Доводиться битися за кожен окоп": ЗСУ показали, як відбивають позиції у ЗС РФ під Бахмутом

Група бійців 3-ї штурмової бригади пішла на штурм ворожих позицій, закидаючи противника гранатами.

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На Бахмутському напрямку тривають активні бойові дії. ЗСУ потроху просуваються, але доводиться битися за кожен метр і окоп. Відео бою виклав в мережі екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін.

"Зараз під Бахмутом дуже динамічна фаза. Наша 3-тя ОШБр та інші бригади, які перебувають на цьому напрямку, потроху просуваються вперед. Десь легше іде, десь важче. Головне, хочеться, щоб всі розуміли — ворог тут нічого просто так віддавати не збирається. За кожен окоп доводиться битись. І зокрема, зазнавати втрат", — написав він.

На оприлюднених кадрах видно, як українські штурмовики відбивають позиції у окупантів. Група з кількох бійців підійшла впритул до ворожих позицій і веде ближній бій. Чути стрілянину, бійці закидають окупантів гранатами.

Нагадаємо, що раніше 3-тя штурмова бригада разом із іншими підрозділами ЗСУ змусили окупантів накивати п'ятками з кількох позицій з-під Бахмута. Через це у ворога оголилися фланги.

9 травня в мережі з'явилося відео, як російські вояки із 72-ї бригади Збройних сил РФ драпають з позицій під Бахмутом. Разом із регулярною армією РФ наввипередки втікали і найманці ПВК "Вагнер".