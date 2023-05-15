Росія накопичила в Херсонській та Запорізькій областях 152 тисяч солдатів, — ГУР

Представник української спецслужби Андрій Черняк розповів, що у противника не залишилося сил для наступальної операції. Перед ними поставили завдання утримати території, які вдалося захопити.

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Російські окупанти зосередили на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей понад 152 тисячі своїх військових. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк у коментарі виданню "РБК-Україна" 15 травня.

За його словами, російські окупанти продовжують готуватися до оборони на тлі розмов про майбутнiй контрнаступ ЗСУ.

"Ми не фіксуємо зараз жодного відведення військ ні в Запорізькій, ні в Херсонській областях. Так, є певний рух — щось вони вивозять, когось евакуюють, намагаються вкрасти, але реального відведення бойових підрозділів ми не бачимо. Наприклад, Енергодар — вони звідти не йдуть, але звідти вивозять все, що можуть вкрасти, вивезти і забрати: автомобілі, обладнання з лікарень. Вони чітко усвідомлюють, що там будуть бойові дії", — йдеться у повідомленні.

Противник будує нові зміцнення і при цьому чудово розуміє, що сил для активних наступальних дій у них немає. Єдине завдання, яке стоїть перед ними, — утримання позицій, які вдалося здобути.

Це проглядається в заяві прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який напередодні заявив про те, що Кремль нібито не веде війну і це розповсюджується все сильніше серед російської пропаганди.

"На окупованій частині Херсона ми спостерігаємо такі ж процеси. Особовий склад там залишається. Вони оборонятимуться, вони будують там оборонні споруди", — продовжив Андрій Черняк.

Загалом, за його словами, у двох областях на півдні країни зосереджено 152 тисячі російських окупантів.

Нагадаємо, 12 травня повідомлялося, що ЗСУ на півдні рознесли окупантів і викликали у них істерику. За словами спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, українські захисники провели потужну роботу та завдали ударів по підрозділах окупантів, які обстрілювали Херсон та населені пункти регіону.