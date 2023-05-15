Россия накопила в Херсонской и Запорожской областях 152 тысячи солдат, — ГУР

Представитель украинской спецслужбы Андрей Черняк рассказал, что у противника не осталось сил для наступательной операции. Перед ними поставили задачу удержать те территории, которые удалось захватить.

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Российские оккупанты сосредоточили на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей более 152 тысяч своих военных. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии изданию "РБК-Украина" 15 мая.

По его словам, российские оккупанты продолжают готовиться к обороне на фоне разговоров о будущем контрнаступлении ВСУ.

"Мы не фиксируем сейчас никакого отвода войск ни в Запорожской, ни в Херсонской областях. Да, есть определенное движение — что-то они вывозят, кого-то эвакуируют, что-то пытаются украсть, но реального отвода боевых подразделений мы не видим. Например, Энергодар — они оттуда не уходят, но оттуда вывозят все, что могут украсть, вывезти и забрать: автомобили, оборудование из больниц. Они четко отдают себе отчет, что там будут боевые действия", — говорится в сообщении.

Противник строит новые укрепления и при этом прекрасно понимает, что сил для активных наступательных действия у них нет. Единственная задача, которая стоит перед ними — удержание позиций, которые удалось заполучить.

Это просматривается в заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который накануне заявил о том, что Кремль якобы не ведет войну и этот посыл распространяется все сильнее среди российской пропаганды.

"На оккупированной части Херсона мы наблюдаем такие же процессы. Личный состав там остается. Они будут обороняться, они строят там оборонные сооружения", — продолжил Андрей Черняк.

В целом, по его словам, в двух областях на юге страны сосредоточено 152 тысячи российских оккупантов.

Напомним, 12 мая сообщалось, что ВСУ на юге разнесли оккупантов и вызвали у них истерику. По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, украинские защитники провели мощную работу и нанесли удары по подразделениям оккупантов, которые обстреливали Херсон и населенные пункты региона.