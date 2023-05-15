"Бажання піти розцінюють як зраду": в Кремлі заборонили посадовцям звільнятися з посад

У Кремлі поставили перед держслужбовцями завдання "демонструвати єдність" і натякнули на кримінальні справи, якщо хтось спробує піти.

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Російським посадовцям заборонили залишати свої посади під час війни в Україні. Про це повідомляє російське видання "Важные истории".

За інформацією джерела, у Кремлі введено негласну заборону на звільнення після того, як багато високопосадовців виявили бажання піти.

"Якщо всі підуть, буде втрачено управління", — пояснило логіку влади в Кремлі джерело видання.

Джерело додає, що перед держслужбовцями в Кремлі поставили завдання показувати "єдність", а бажання звільнитися з посади розцінюють як зраду.

"Мені відомо про як мінімум 2 випадки, коли губернатори намагалися піти зі своїх постів, але їм не просто заборонили, а натякнули на кримінальні справи. За можливість тихо, непомітно піти зараз багато хто готовий добре заплатити", — розповів колишній співробітник ФСБ.

Співробітникам спецслужб також заборонили йти зі служби через оголошену президентом РФ Володимиром Путіним мобілізацію — вони не можуть звільнитися навіть після закінчення контракту.

Нагадаємо, що в Росії засудили двох військових, які відмовилися брати участь у так званій "СВО". Вони отримали по 2,5 року колонії поселення.

У РФ чоловіків, які намагалися спалити себе на антивоєнній акції, засудили на 8 і 10 років. За версією слідства, засуджені використовували коктейлі Молотова, щоб залякати правоохоронців та спалити "пару блоховозів".