До 2 кілометрів за 2 дні: Череватий розповів про успіхи ЗСУ під Бахмутом (відео)

Російські окупанти майже 480 разів обстріляли позиції українських військових із усіх видів артилерії на Бахмутському напрямку. ЗСУ ліквідували 149 загарбників, розповів речник Східного угруповання Сергій Череватий.

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Збройні Сили України протягом останніх двох діб просунулися від 50 метрів до двох кілометрів на Бахмутському напрямку. Про це в ефірі єдиного телемарафону 15 травня повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

Ворожі війська чинили запеклий опір, на Бахмутському напрямку сталося 34 бойових зіткнення, зазначив військовий.

Російські окупанти 479 разів обстріляли позиції українських військових зі ствольної та реактивної артилерії. ЗС РФ здійснили 4 авіанальоти.

Про просування ЗСУ на Бахмутському напрямку Сергій Череватий говорить з 1-ї хвилини

За даними командування, під час бойових дій ЗСУ ліквідували 149 загарбників та поранили ще 160. У полон потрапили шість росіян.

Українська армія підбила дві ворожі БМП, два бронеавтомобілі, три безпілотники, польовий склад з боєприпасами та гармату Д-30, розповів Череватий.

Російські військові, як зазначив представник східного угруповання, підтягують під Бахмут десантні та мотострілецькі підрозділи.

Череватий наголосив на проблемі нестачі професійного особового складу в лавах ЗС РФ для штурму міста. Вони змушені створювати роти "Шторм Z" із злочинців.

"Ворог тягне все, що може, щоб досягти хоч якихось постійних результатів. Наші сили працюють над тим, зокрема ракетні війська та артилерія, щоб системно знищувати їхні шляхи постачання та польові склади", — сказав Череватий.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 15 травня заявив, що в битві з агресором ЗСУ долають межі людських можливостей.

Аналітики Deep State 15 травня з'ясували, що ЗС РФ втратили понад кілометр позицій у районі Богданівки. А в Бахмуті росіяни змогли трохи просунутися в районі вулиці Леваневського.