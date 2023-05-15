Вибух у Луганську: "т.в.о голови МВС ЛНР" Корнет переніс важку операцію, — росЗМІ

За інформацією голови Луганської окупаційної адміністрації, внаслідок вибуху в барбершопі постраждало семеро людей, четверо з них — у тяжкому стані.

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У понеділок, 15 травня, "т.в.о міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет переніс важку операцію після поранень, отриманих внаслідок вибуху в центрі Луганська. Про це кореспонденту ТАСС розповів колишній "радник" Корнета Віталій Кисельов.

"Наразі стан Ігоря (Корнета — ред.) стабільний. Необхідний ще якийсь час, щоб точно судити про його стан. Лікарі говорять про виконання складної операції," — сказав він.

Також видання повідомляє із посиланням на "правоохоронні органи", що внаслідок замаху на Корнета загинув перехожий.

"Т.в.о глави ЛНР" Леонід Пасічник написав у Telegram, що внаслідок вибуху постраждало семеро людей. Четверо чоловіків у тяжкому стані, серед них хлопець 17 років, а також "т.в.о міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет.

Замах на Корнета: що сталося?

Як повідомляли росЗМІ, вибух стався у салоні краси в центрі Луганська. В результаті Корнет був госпіталізований у тяжкому стані.

За інформацією російських джерел, на місце вибуху до Луганська прибули кілька карет швидкої допомоги, а також військові армії РФ.

"Вибух пролунав у барбершопі на вулиці Демьохіна, розташованому поряд із будівлею державної телерадіокомпанії та за 500 метрів від Будинку уряду і будівлі Народної Ради. За словами т.в.о глави республіки Леоніда Пасічника, це був підрив", — заявляють росіяни.

Попередньо агентство ТАСС повідомляло, що в приміщенні нібито вибухнула граната.

Що відомо про Ігоря Корнета?

Ігор Корнет обіймає посаду "голови МВС" так званої "ЛНР" із серпня 2014 року.

У листопаді 2017 року Ігор Плотницький, який тоді був головою так званої "ЛНР", вирішив звільнити Корнета з посади "голови МВС". Корнет відмовився йти у відставку. Наступного дня на вулицях Луганська з'явилися лояльні до Корнета озброєні люди, які взяли під контроль адміністративні будівлі. Незабаром Плотницький поїхав до Москви та пішов у відставку з посади голови анклаву проросійських бойовиків.

Нагадаємо, 15 травня в тимчасово окупованому Росією Луганську з самого ранку пролунало кілька вибухів. В окупаційній адміністрації заявили, що метою обстрілу могла бути територія колишнього авіаційного училища штурманів.

13 травня росЗМІ повідомляли, що ЗСУ нібито завдали удару по академії МВС в окупованому Луганську. У будівлі з 2015 року базувалися російські військові. Пропагандисти запевняють, що для атаки застосовувалися крилаті ракети Storm Shadow.